Sondaggi elezioni USA, ultime notizie: cresce l’attesa per il risultato elettorale

Sondaggi elezioni USA, ultime notizie: chi vince tra Joe Biden e Donald Trump? L’America è chiamata al voto e sale l’attesa per capire chi sarà il nuovo presidente che conquisterà la Casa Bianca. Scopriamo allora cosa dicono le previsioni e chissà se si verificheranno, visto che già in passato le votazioni a stelle e strisce hanno regalato più di un ribaltone a sorpresa.

Secondo l’autorevole Charlie Cook, guru delle indagini demoscopiche americane, il candidato Joe Biden avrebbe almeno l’80% di possibilità di sbaragliare Trump e diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Stando alla stessa fonte, le ultime rilevazioni davano il candidato del Partito Democratico in crescita anche in alcuni Stati che da molto tempo, ormai, votano repubblicano: in Florida e Arizona, per esempio, ma anche nel North Carolina. Ma sarà davvero così? In generale, il candidato dei democratici resta attualmente in testa nelle principali rilevazioni nazionali di 10 punti rispetto a Trump ma in molti si mantengono cauti quanto a pronostici perché non sempre le aspettative della vigilia si sono poi rivelate veritiere.

E proprio nella giornata di ieri, l’attuale presidente americano Donald Trump ha detto di non credere a niente di quello che è stato anticipato in queste settimane sulle proiezioni di voto. “I sondaggi alla vigilia sono una bufala, vinco io“, avrebbe affermato in uno degli ultimi comizi da lui tenuti per tranquillizzare i suoi sostenitori. Secondo FiveThirtyEight, un sito che si occupa di modelli e previsioni elettorali, Trump avrebbe in concreto circa una possibilità su 10 di recuperare ed essere confermato alla Casa Bianca, mentre Biden avrebbe 35 possibilità su 100 di affermarsi in modo netto sul rivale di voto. La concorrenza è spietata, l’attenzione è altissima perché le elezioni americane rappresentano da sempre un appuntamento che interessa tutto il mondo. A maggior ragione acquisiscono rilievo in un periodo storico delicato come quello che stiamo attraversando, con gli USA fortemente colpiti dalla pandemia causata dal Covid e in evidente difficoltà nel gestire una situazione che, per la verità, ha messo in ginocchio mezzo mondo, Italia compresa.

Insomma per aspettare le ultime notizie sulle elezioni USA non dovremmo fare altro che attendere. Manca pochissimo e l’atteso verdetto sarà poi svelato. Gli americani preferiranno confermare Trump e portare al successo Biden? Scopriremo presto chi conquisterà la Casa Bianca. E per avere le ultime notizie, anche nel nostro paese ci saranno delle maratone televisive che ci permetteranno di seguire in tempo reale i risultati del voto i Usa.

