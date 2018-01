Probabili formazioni Serie A 22esima giornata: tutte le ultime news

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A 22ESIMA GIORNATA: ULTIME NEWS-Mercoledì 24 Gennaio si sono disputate le due partite Lazio-Udinese e Sampdoria-Roma per recuperare rispettivamente i mancati match della 12esima e della terza giornata. Netta la superiorità della Lazio anche con l’assenza di Ciro Immobile, che dovrebbe essere invece recuperato per questa giornata o quantomeno partire dalla panchina, mentre molto equilibrata la partita tra Samp e Roma, che ha confermato l’ottima forma di Quagliarella (in dubbio per la 22esima) e Compagni. Si riparte con la 22esima giornata con start alle 18 con il match Sassuolo-Atalanta e si concluderà domenica 28 con la sfida alle 20.45 tra Roma e Sampdoria. Andiamo a vedere insieme, squadra per squadra, quali sono le ultime news sulle formazioni che scenderanno in campo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A 22ESIMA GIORNATA: LE INFO SU TETTE LE SQUADRE

27.01. 18:00 Sassuolo – Atalanta

Sassuolo: qualche dubbio a centrocampo con Magnanelli in ballottaggio anche se favorito con Sensi, mentre in attacco dovrebbe partire il solito tridente formato da Berardi, Politano e Falcinelli, ancora panchina per Matri.

Atalanta: out Spinazzola per un problema al polpaccio, in dubbio Masiello in ballottaggio con Mancini. In attacco Cornelius favorito su Petagna.

27.01. 20:45 Chievo – Juventus

Chievo: ancora Out Castro e Inglese, in attacco dovrebbe giocare il duo Pellissier Pucciarelli. In difesa ballottaggio a tre per una maglia da titolare tra Gamberini, Cesar e Bani con il primo i vantaggio.

Juventus: dalla conferenza di Allegri, in porta giocherà Szczesny.

In difesa confermato Benatia mentre riposerà Chiellini. In attacco molto probabile la presenza di Bernardeschi a supporto di Mandzukic e Higuain.

28.01. 12:30 Spal – Inter

Spal: ancora indisponibile Borriello, mentre in forte dubbio Paloschi. In attacco dunque dovrebbero giocare Antenucci e Floccari. Confermati Viviani e Kurtic a centrocampo, parte dalla panchina Schiattarella.

Inter: partono dalla panchina i due neo acquisti Rafinha e Lisandro Lopez, mentre si siede sulla stessa Gagliardini che fino ad ora era stato un titolare, al suo posto Brozovic.

28.01. 15:00 Crotone – Cagliari

Crotone: ballottaggio in difesa tra Martella e Pavlovic, a centrocampo confermato Mandragora mentre l’attacco sarà probabilmente formato da Budimir Ricci e Stoian.

Cagliari: molti gli assenti per il Cagliari tra cui, Joao Pedro Barella e Pavoletti. A centrocampo ballottaggio tra Dessena e Deiola con il primo in vantaggio, mentre in attacco dovrebbero giocare Farias e Sau.

28.01. 15:00 Fiorentina – Verona

Fiorentina: ancora in dubbio Thereau per una frattura al costato, in attacco dovrebbe giocare Simeone affiancato da Chiesa ed Esseyric. A centrocampo torna Veretout, mentre in difesa dubbio tra Laurini e Vitor Hugo.

Verona: squalificato Zuculini, ancora out Cerci. In attacco confermato Matos mentre Verde in ballottaggio con Kean, in difesa ok Hertaux e Romulo.

28.01. 15:00 Genoa – Udinese

Genoa: Out Giuseppe Rossi per una lesione muscolare, in attacco dovrebbe partire ancora dalla panchina Lapadula dunque dentro Pandev supportato da Laxalt e Taarabt.

Udinese: out Widmer e Adnan, in difesa spazio per Larsen mentre a centrocampo per Behrami. In attacco dubbi per la condizione di Lasagna che in caso di forfait verrà sostituito da uno tra Maxi Lopez e Perica.

28.01. 15:00 Napoli – Bologna

Napoli: solo un cambio per mister Sarri rispetto al solito, tra Albiol e Chiriches per via delle condizioni del primo (lieve affaticamento muscolare).

Bologna:parte ancora dalla panchina Di Francesco che potrebbe entrare a partita in corso al posto di Pulgar. A centrocampo confermati Dzemaili e Verdi, tandem d’attacco formato da Destro e Palacio.

28.01. 15:00 Torino – Benevento

Torino: ancora indisponibili Edera e Lyanco, Belotti potrebbe partire dalla panchina ma difficilmente giocherà. In attacco confermati Niang e Iago Falque, qualche dubbio per Ljajic in ballottaggio con Berenguer.

Benevento: ballottaggio in difesa tra Costa e Di Chiara, a centrocampo confermato D’Alessandro mentre in attacco confermato in duo Brignola-Coda.

28.01. 18:00 Milan – Lazio

Milan: squalificato Rodriguez, dubbio in difesa tra Abate e Antonelli. A centrocampo confermato Biglia da regista, in attacco dovrebbero partire Kalinic e Calhanoglu in vantaggio su Borini e Cutrone.

Lazio: parte dalla panchina Immobile e dovrebbe rimanere fuori, al suo posto più Felipe Anderson che Nani. In difesa più Caceres che Wallace, mentre a centrocampo ballottaggio tra Leiva e Murgia con il primo in leggero vantaggio.

28.01. 20:45 Roma – Sampdoria

Roma : parecchi giocatori in dubbio per la Roma tra i quali De Rossi, Perotti, Pellegrini, El Shaarawy . Se Pellegrini non ce la facesse dovrebbe giocare Peres, con Florenzi che si sposterebbe a centrocampo. A centrocampo via libera per Gerson, mentre in attacco confermati Schick e Dzeko.

Sampdoria: indisponibile Praet, qualche dubbio sulla condizione di Quagliarella che se non ce la facesse sarebbe sostituito da Caprari per affiancare Zapata. Ballottaggio in difesa tra Strinic e Murru, mentre a centrocampo confermati Barreto Torreira e Ramirez.