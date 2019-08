Serie A tutti i risultati della prima giornata: le favorite partono bene

Torna il campionato di Serie A e il calcio torna protagonista un po’ ovunque. In tv, sui social, suo giornali: che cosa è successo in questa prima giornata di Serie A? I risultati delinea già quello che potrebbe essere il quadro di questa stagione, anche se ovviamente è davvero presto per trarre delle conclusioni. La sensazione, dopo le vittorie di Juventus, Inter e Napoli sia che anche in questa stagione, i bianconeri abbiano il ruolo di squadra da battere mentre i ragazzi di Ancelotti e quelli di Conte, siano gli antagonisti.

Buona la prima per la Juve ma anche per il Napoli che con quattro reti supera la Fiorentina. Ottimo esordio anche per l’Inter che batte la neo promossa Lecce con un secco 4 a 0. Niente da fare invece per il Milan che cambia allenatore ma almeno per il momento, non dimostra di avee le carte in regola per dire la sua. Partono bene invece Atalanta e Lazio che si piazzano al primo posto della classifica insieme alle favorite. Vediamo quindi tutti i risultati di questo primo turno di campionato.

RISULTATI SERIE A PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO: ECCO COME SONO FINITE LE PARTITE

Vediamo quindi tutti i risultati di questa prima giornata di Serie A ( partite giocate il 24, il 25 e il 26 agosto 2019)

I risultati della partite giocate Sabato e i marcatori

18.00

Parma-Juventus 0-1

21° Chiellini

20.45

Fiorentina-Napoli 3-4

9° Pulgar (F), 38° Mertens (N), 43° Insigne (N);

52° Milenkovic (F), 56° Callejon (N), 65° Boateng (F), 67° Insigne (N)

I risultati delle partite giocate domenica

18.00

Udinese-Milan 1-0

72° Becao

20.45

Cagliari-Brescia 0-1

53° Donnarumma

Verona-Bologna 1-1

15° Sansone (B), 36° Veloso (V)

Roma-Genoa 3-3

6° Under (R), 30° Dzeko (R), 36° Pinamonti (G),

43° Criscito (G); 49° Kolarov (R), 70° Kouame (G)

Sampdoria-Lazio 0-3

37° Immobile (L); 56° Correa (L), 62° Immobile (L)

Spal-Atalanta 2-3

7° Di Francesco (S), 27° Petagna (S), 34° Gosens (A);

71° Muriel (A), 76° Muriel (A)

Torino-Sassuolo 2-1

14° Zaza (T); 55° Zaza (T), 69° Caputo (S)

Ultima partita lunedì sera con il ritorno del Lecce in serie A

20.45

Inter-Lecce 4-0

21° Brozovic 24° Sensi; 60° Lukaku,

84° Candreva