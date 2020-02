La Serie A cambia ancora: rinviata Juve-Inter, tutte le decisioni

Quello che sta accadendo in Italia, ma in generale in tutto il mondo, è qualcosa che si ricorderà per molti anni. Ed è chiaro che, il calcio, lo spettacolo, e tutto quello che potrebbe essere “un di più” passa in secondo piano di fronte a una vera e propria emergenza sanitaria. Il Coronavirus cambia la Serie A e cambiano anche le decisioni che erano state prese poche ore fa. Niente BIG Match, non si gioca Juventus-Inter. La partita è stata rinviata. Cambia anche la data della finale di coppa Italia.

Ma questa non è la sola novità. Vediamo tutte le decisioni che sono state prese nelle ultime ore.

LA LEGA CALCIO CAMBIA ANCORA: NIENTE MATCH A PORTE CHIUSE

Juve-Inter e le altre quattro partite di campionato in programma in questo fine settimana senza pubblico (Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina) saranno rinviate al 13 maggio. Lo comunica la Lega Calcio. E’ chiaro che ci sarà un intasamento nei prossimi mesi ma è anche vero che giocare una partita a porte chiuse è anche un grave danno economico per le società.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n. 191 del 27 febbraio 2020: JUVENTUS – INTER MILAN – GENOA PARMA – SPAL SASSUOLO – BRESCIA UDINESE – FIORENTINA La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020.

