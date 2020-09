Aurelio De Laurentiis positivo al covid 19: le ultime notizie

Arrivano notizie dell’ultima ora da Napoli: il patron Aurelio de Laurentiis sarebbe risultato positivo al covid 19. Queste le prime notizie che si apprendono nella mattina del 10 settembre 2020. La notizia non è una indiscrezione, in questi minuti infatti è stata pubblicata una nota ufficiale della società che conferma quanto trapelato sui media.

“La Ssc Napoli comunica che il presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri“. Secondo quanto risulta al Corriere, è positivo al virus Sars-Cov-2 anche un familiare di De Laurentiis. Questa notizia invece è stata data dal Corriere della sera ma al momento non confermata in modo ufficiale dalla famiglia. Sempre ieri, mercoledì 9 settembre, il presidente del Napoli ha partecipato all’assemblea di Lega Serie A, in cui si è deliberato l’ok all’ingresso dei private equity, i fondi di investimento. Bisognerà quindi adesso capire come muoversi per i tracciamenti e decidere per le quarantene in attesa dei tamponi da fare.

La notizia della positività di uno dei presidenti della Serie A era già trapelata.

Il sito partenopeo “Il Napolista” aveva riportato la notizia secondo cui il numero uno azzurro “non sarebbe asintomatico” e che “con lui sarebbe positivo anche un familiare” e che “nei giorni scorsi, anche un altro dirigente del Napoli sarebbe stato trovato positivo“. Tutte notizie da verificare.

Si attende di sapere quindi, cosa faranno tutti i presenti all’Assemblea di Lega di Serie A tenutasi all’Hotel Hilton di Milano, presidenti e dirigenti degli altri 19 club. Anche loro dovranno sottoporsi alla profilassi obbligatoria ed eventualmente entrare in quarantena.

Da parte della nostra redazione auguri per una pronta guarigione.

