Allarme Genoa: 14 tesserati positivi al covid 19, quali conseguenze ci saranno?

Cosa succederà dopo l‘annuncio del Genoa in merito alla positività di 14 tra calciatori e membri dello staff? E’ il grande punto interrogativo della serata del 28 settembre 2020, dopo che il Genoa ha annunciato ufficialmente l’esito dei tamponi effettuati in giornata. Come saprete, ieri il Genoa è sceso in campo contro il Napoli e questo potrebbe significare possibili contagi tra giocatori. Si andrà avanti lo stesso?

La notizia della positività di 14 tra calciatori e staff, viene data direttamente dalla società con un comunicato stampa. Dopo la positività di due calciatori, era purtroppo pronosticabile una situazione di questo genere visto il contatto ravvicinato tra calciatori e staff.

14 TESSERATI DEL GENOA POSITIVI AL COVID 19: LE NEWS

“Dopo Perin – risultato positivo al tampone nella mattinata di sabato scorso – e Schone (la cui positività è stata accertata ieri mattina prima della partenza della squadra per Napoli) ulteriori dodici casi di contagio sono stati rilevati da ulteriori controlli nella giornata di oggi, all’interno del cosiddetto gruppo-squadra”, dunque considerando i giocatori e i membri dello staff.

Nella nota si legge: “dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione.”

E’ chiaro che di fronte a questi numeri, oltre a chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze per la squadra, che potrebbe non avere un numero utile di calciatori da schierare, ci si interroga anche sul destino della squadra avversaria, il Napoli.

Al momento non sono stati resi noti ad ora i nomi dei tesserati coinvolti. Ricordiamo che il prossimo incontro previsto per il Genoa sarebbe sabato contro il Torino. Impossibile pensare che le persone positive oggi possano guarire in così pochi giorni e avere due tamponi negativi in poche ore.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset sarebbero 8 i giocatori positivi al covid 19 mentre 4 le persone dello staff in quarantena. Si attendono nelle prossime ore anche i risultati dei tamponi che tutti i giocatori del Napoli sono chiamati a fare ed eventuali decisioni anche della Lega che per il momento non si è pronunciata.