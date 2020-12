Il ricordo di Altobelli per Paolo Rossi: “E’ il più forte attaccante di tutti i tempi”

E’ grande il dolore oggi vedendo il feretro di Paolo Rossi salutare la sua Vicenza. Ed è grande anche la sofferenza dei suoi cari, degli amici di una vita, dei suoi ex compagni di nazionale che oggi non potevano mancare per l’ultimo saluto. E’ un addio pieno di amore, quello che i campioni nel 1982 porgono a Paolo Rossi. Tutti concordi sul fatto che Paolo non era solo un compagno ma un amico speciale, una persona unica. Lo ricorda con parole piene d’amore anche Altobelli. “Paolo era il più grande di tutti, oltre che il più forte attaccante di tutti i tempi” ha detto l’ex calciatore. Racconta che si era intuito che Paolo stesse male ma nessuno si aspettava davvero che se ne andasse così, tutti speravano che vincesse la sua ennesima battaglia. Non vogliono ancora crederci. “Il dolore per noi è iniziato già da settembre perchè avevamo intuito, avevamo capito che c’era qualcosa che non andava bene” ha spiegato Altobelli ai giornalisti davanti al Duomo di Vicenza. Altobelli ha poi spiegato che lui e gli altri ex compagni hanno cercato in tutti i modi di stargli vicino, comprendendo che non stava bene ma Paolo non li ha voluti coinvolgere nella sua battaglia. “Paolo Rossi ci ha coinvolto solo nelle soddisfazioni” ha detto l’ex calciatore.

IL RICORDO DI SPILLO ALTOBELLI NEL GIORNO DELL’ADDIO A PAOLO ROSSI

Parole davvero piene d’amore quelle di Spillo Altobelli per il suo ex compagno di nazionale: “Di quel gruppo era un simbolo non solo in campo ma anche fuori e anche una volta lasciato il calcio “.

E ancora: “Eravamo entrambi attaccanti, ma lui era molto più forte di me. Ho sempre cercato di copiare quello che faceva, ma le sue erano qualità naturali e imitarlo impossibile. Era sempre al posto giusto nel momento giusto, arrivava sempre prima. A chi vuole giocare a calcio consiglio di vedere chi era Paolo Rossi, la sua grande professionalità”.