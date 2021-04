Daniele de Rossi ricoverato allo Spallanzani per covid 19: le ultime

Purtroppo si stanno complicando sempre di più le cose dopo i primi contagi tra calciatori e membri dello staff della nazionale. Le ultime notizie ci rivelano che Daniele de Rossi è stato ricoverato in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il covid 19. L’ex calciatore della Roma secondo quanto si apprende, sarebbe ricoverato a Roma presso lo Spallanzani.

Nessun commento da parte del calciatore via social, neppure da parte del resto della famiglia. Non ci sono quindi altre comunicazioni che permettano di capire se i figli e la moglie del calciatore stiano bene, ci auguriamo che sia così.

Daniele De Rossi positivo al covid 19: le ultime notizie dopo il ricovero

De Rossi è uno dei tanti positivi del focolaio Italia, che ha colpito ben 8 calciatori: Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi, Sirigu e Pessina. Secondo quanto riferisce Repubblica, nonostante le condizioni di Daniele de Rossi non siano preoccupanti, il calciatore ha una polmonite e questo avrebbe portato i medici a optare per un ricovero in ospedale.

La situazione si sta facendo sempre più seria e ha messo in ansia tutti i club italiani, che hanno preso precauzioni specifiche per cercare di evitare una catena di contagi all’interno delle società. Tra queste è spiccato il caso del Sassuolo, che ha deciso di non convocare e utilizzare i giocatori impegni con la Nazionale, nonostante tutti i tamponi fossero risultati negativi.

I giocatori sono risultati positivi dopo la partita dell’Italia contro la Lituania e la speranza è che il focolaio non cresca ancora.