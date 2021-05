Euro 2021 gruppo A: conosciamo le avversarie dell’Italia

Ormai ci siamo, mancano solo dieci giorni all’inizio degli Europei di Calcio 2021. Da Euro 2020 a Euro 2021 a causa della pandemia ma finalmente si torna a fare il calcio giocato, persino con una modesta presenza di tifosi negli stadi. Una estate quindi all’insegna del calcio quella che ci aspetta con tanta voglia di tornare a fare il tifo per la nostra nazionale. L’Italia inaugurerà questi Europei, facendo parte del Gruppo A e aprendo quindi le danze nella giornata di esordio, l’11 giugno 2021. Grande attesa per gli azzurri che devono per forza fare bene in questo percorso, dopo aver dimostrato durante il cammino verso la qualificazione di essere una nazionale competitiva con le carte in regola per dire la sua in questi Europei 2021.

Ma conosciamo meglio tutte le squadre che fanno parte del girone della nostra nazionale con il focus dedicato al gruppo A.

Euro 2021: l’Italia nel gruppo A, le avversarie

Il girone A, composto da Italia, Turchia, Svizzera e Galles è un girone duro ma tutto sommato alla portata degli azzurri, che dopo la delusione della mancata qualificazione all’ultimo mondiale, sono tenuti a non deludere le aspettative del popolo italiano.

Girone abbordabile per la squadra di Mancini che arriva a questo Europeo con il morale altissimo, e con la consapevolezza di essere una squadra solida e cinica. Per gli azzurri 10 vittorie su 10 nel girone di qualificazione, Italia mai sconfitta e prima nel suo girone.

Ma come arrivano a questo Europeo le tre avversarie dell’Italia?

Girone A: la Turchia

Quella che sicuramente sta dimostrando di avere un grande gioco e di non temere nessuno è la nazionale turca, che vanta in rosa giocatori importanti come Demiral, Soyuncu, Calhanoglu, e addirittura Yazici e Yilmaz protagonisti della vittoria del campionato francese del Lille. Dopo aver elogiato la nazionale guidata dal tecnico Gunes, possiamo dire che nello scontro inaugurale dell’11 giugno alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma, Turchia e Italia si giocheranno il primo posto nel girone.

Probabile formazione Turchia( 4-2-3-1): Cakir,Celiok,Soyuncu,Demiral,Meras,Under,Kahveci,Tufan, Calhanoglu,Yazici, Yilmaz.

Girone A: la Svizzera

Buon cammino nelle qualificazioni europee anche da parte dei nostri vicini di casa della Svizzera, piazzata prima nel proprio girone.

Formazione fresca quella degli elvetici che ha a disposizione giocatori importanti ma giovani, molti di loro militano in squadre di buon livello come Borussia Dortmund, Arsenal e Borussia Mglabach. Presente anche Remo Freuler centrocampista dell’Atalanta. L’allenatore Petkovic potrebbe mettere in campo un 4-3-3 o addirittura un 3-4-2-1 modulo che ha già avuto modo di sperimentare durante la qualificazione ai Mondiali 2022.

Probabile formazione Svizzera(3-4-2-1): Omlin,Mbabu,Elvedi,Akanji, Benito, Xhaka,Zakaria, Freuler, Shaqiri, Vargas, Embolo.

Girone A: il Galles

La quarta squadra del girone A di questi europei di calcio è il Galles. La nazionale gallese seconda nel girone di qualificazione alle spalle della Croazia emoziona poco. Tante difficoltà per il tecnico Ryan Giggs leggenda del Manchester United, che ha in rosa giocatori che militano soprattutto nella seconda divisione inglese, alcuni esordienti nelle prime file di Liverpool, Manchester United e Manchester City, e per finire qualche giocatore esperto ma molto spesso infortunato come Aaron Ramsey della Juventus e Gareth Bale del Tottenham.

Probabile formazione Galles (4-2-3-1): Hennesey, Roberts, Ampadu, Williams, Davies, Wilson, Allen, Bale, Ramsey, James,Moore.