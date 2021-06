Euro 2020 oggi Italia-Galles: le probabili formazioni per confermare il primo posto

Si entra nel vivo di Euro 2020e non poteva mancare il nostro appuntamento con le probabili formazioni in vista di Italia-Galles che si gioca oggi 20 giugno 2021 alle 18. Inizia l’ultima giornata dei gironi, dopo nove giorni dall’inizio della competizione avremo i primi verdetti soprattutto per i piazzamenti con le accoppiate in ordine in modo tale da capire gli incroci con gli altri gironi per gli ottavi di finale che inizieranno sabato 26 giugno. Alcune squadre si sono già qualificate per gli ottavi di finale, in primis l’Italia che facendo parte del gruppo A giocando le prime partite, dopo aver ottenuto due vittorie ha passato la prima fase della qualificazione accedendo agli ottavi. La partita di oggi pomeriggio contro il Galles sarà decisiva per capire chi passerà prima e seconda del girone A; all’Italia basta un pareggio per mantenere la vetta della classifica mentre il Galles con una vittoria per scontri diretti scavalcherebbe gli azzurri piazzandosi al primo posto. Ricordiamo che la prima classificata del girone A affronterà la seconda del girone C, probabilmente Ucraina o Austria, mentre la seconda del girone A sfiderà la seconda del girone B cioè Russia Finlandia o Danimarca. Difficile però pronosticare una sconfitta degli azzurri, che con due prestazioni sontuose hanno dimostrato di essere allo stesso livello delle favorite, e vedendo le prestazioni pessime di Inghilterra e Spagna su tutte, gli azzurri devono avere coraggio e convinzione nei propri mezzi e portare avanti il progetto del CT Mancini.

Ed è proprio l’allenatore degli azzurri che avendo già ottenuto la qualificazione agli ottavi, oggi farà riposare alcuni giocatori chiave, un po’ di turnover per Mancini che dopo le partite con Svizzera e Turchia probabilmente lascerà in panchina Spinazzola, Di Lorenzo, Locatelli, Insigne, Berardi e Immobile, per essere pronti al 100% per gli ottavi di finale. Non è una scelta difficile questo turnover del Mancio in quanto chi scenderà in campo pomeriggio allo Stadio Olimpico alle 18:00, fa parte delle seconde linee solo sulla carta. Chi segue però la nazionale sa bene che le “riserve” potrebbero tranquillamente essere considerati dei giocatori titolari. Tra l’altro, stanno tutti bene fisicamente e possono dare tutti una mano in qualsiasi momento della partita. Nessun cambio invece per il Galles che vuole giocarsi il tutto per tutto dopo la vittoria inaspettata contro la Turchia per 2-0, l’allenatore Page manderà in campo la formazione tipo per cercare di battere l’Italia ed andare al primo posto de girone A.

PROBABILI FORMAZIONI Italia-Galles: le ultime news

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Bastoni, Toloi, Bonucci, Emerson, Verratti, Jorginho, Barella, Chiesa, Belotti, Bernardeschi. CT Mancini

GALLES (4-2-3-1): Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrel, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore. CT Page

A cura di Dario Procopio