Euro 2020, che Italia; gli azzurri primi del gruppo A. Possibili incroci per gli ottavi

Continua la striscia di risultati utili dell’Italia di Mancini che con la vittoria per 1-0 contro il Galles si porta a 9 punti in classifica e raggiunge i 30 risultati utili di fila eguagliando il record di Vittorio Pozzo durato 82 anni. E adesso non ci resta che aspettare le gare delle altre nazionali per capire quale sarà l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale, quando si inizierà davvero a fare sul serio e gli azzurri dovranno mostrare di essere davvero tra i favoriti per la vittoria di Euro 2020.

Un’altra prestazione di livello per gli azzurri che anche scendendo in campo con otto cambi rispetto alle prime due partite vincono e convincono, tanta qualità soprattutto a centrocampo con il ritrovato Marco Verratti che dopo aver recuperato dall’infortunio nella gara contro il Galles, risulta uno dei migliori in campo con i compagni di reparto Jorginho e Pessina , quest’ultimo mattatore dell’incontro, è suo l’unico goal della partita che ha regalato la vittoria alla nazionale azzurra.

Tre vittorie di fila dell’Italia a Euro 2020: azzurri primi nel gruppo A

Inizia a rilento la partita complice anche la situazione di pareggio che potrebbe star bene ad entrambe le squadre , ma non è così per gli azzurri che cercano di bucare la difesa soprattutto sulle fasce con Chiesa e Bernardeschi che in velocità cercano di andare sempre in profondità per servire il gallo Belotti, ma la sfortuna e anche dei buoni interventi del portiere Ward negano il goal ai tre attaccanti azzurri. Al minuto 39’ però Verratti mette in mezzo una grande palla che con una bella girata Matteo Pessina manda in rete per il vantaggio azzurro, sono 3 i goal realizzati dal giovane centrocampista dell’Atalanta nelle ultime due partite giocate da titolare con la nazionale. Secondo tempo che inizia allo stesso modo del primo, anche se per il Galles si mette male con l’espulsione di Ampadu al 55’, i gallesi a questo punto per passare come secondi del girone devono evitare di subire una goleada infatti giocano abbastanza coperti in difesa e con qualche contropiede sporadico cercano di pareggiare ma Bale la star del Galles sbaglia in girata e manda sopra la traversa. Cerca il raddoppio l’Italia anche nel recupero ma Ward si oppone a Cristante entrato al posto di Jorginho, finisce così la terza e ultima partita del girone per gli azzurri.

Italia agli ottavi di finale: chi sfiderà?

Italia dunque prima nel girone A, troverà una tra Ucraina e Austria che si giocano il secondo posto del girone C, mentre il Galles secondo giocherà con la seconda del girone B, dove ancora è tutto aperto a qualsiasi risultato. La svizzera arrivata terza risulterà sicuramente una delle migliori 4 ed accederà agli ottavi di finale, staremo a vedere cosa succederà nelle gare dei prossimi giorni.

A cura di Dario Procopio