Euro 2020 quarti di finale: chi passerà il turno?

Finiti gli ottavi di finale il tabellone per i quarti è pronto, tantissime sorprese ci stanno accompagnando in questa avventura Europea, fuori dalla competizione Francia, Germania, Portogallo e Olanda. Non ci saremmo scandalizzati se una di queste quattro big avesse vinto l’Europeo, ma il calcio è un gioco imprevedibile e meraviglioso a volte, infatti Francia e Olanda sono uscite rispettivamente contro Svizzera e Repubblica Ceca. A Euro 2020 tutto può succedere! Più facili invece aspettarsi l’eliminazione della Germania contro l’Inghilterra e del Portogallo contro il Belgio, due gare molto toste che alla fine hanno avuto questo verdetto. Procedono la loro marcia anche Italia, Spagna, Danimarca, Ucraina, Inghilterra, Belgio, insieme a Svizzera e Repubblica Ceca già citate sopra.

Ma analizziamo nei dettagli come arrivano a questi quarti le migliori otto e le favorite per il rush finale.

Primo quarto di finale: Svizzera-Spagna

A sorpresa la Svizzera ha eliminato i campioni del mondo in carica della Francia ai calci di rigore, vittoria per 5-4 grazie all’errore di Mbappè dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. La Spagna vince ai supplementari contro la Croazia per 5-3 dopo il 3-3 nei 90 minuti di gioco.

Secondo quarto di finale: Italia – Belgio

Vincono ma stavolta non convincono Italia e Belgio, gli azzurri nettamente favoriti contro l’Austria riescono a chiudere la pratica solo ai tempi supplementari vincendo 2-1 dopo lo 0-0 finale. Il Belgio fa il minimo indispensabile per passare il turno vincendo per 1-0 contro un Portogallo forte ma poco cinico che non riesce a concretizzare le molte occasioni avute.

Terzo quarto di finale: Rep. Ceca – Danimarca

Il quarto di finale tra outsider per eccellenza, infatti la Repubblica Ceca arriva a questa partita con la consapevolezza di poter fare bene dopo il 2-0 inflitto all’Olanda. La Danimarca dal canto suo dopo i brutti fatti di Eriksen riesce ad ingranare superando il girone e rifilando un 4-0 al Galles agli ottavi di finale.

Quarto quarto di finale: Inghilterra – Ucraina

Si diceva prima dell’inizio dell’Europeo che una papabile vincitrice della competizione potesse essere l’Inghilterra di Southgate, i leoni inglesi infatti mandano a casa la Germania con un bel 2-0. L’ Ucraina riesce a vincere solo al 120′ minuto per 2-1 contro la Svezia.

Euro 2020 le Probabili favorite al passaggio del turno

Come dicevamo prima, escono dalla competizione le tre potenze del girone di fuoco, Francia, Germania e Portogallo. A sorpresa anche l’Olanda è fuori, quindi come favorite adesso spicca l’Inghilterra, che dopo aver battuto la Germania con un’ipotetica vittoria su l’Ucraina giocherebbe la semifinale con una tra Repubblica Ceca e Danimarca, trovandosi così la strada spianata verso la finale. Dall’altra parte del tabellone invece sarà dura pronosticare la favorita per la finale, Italia-Belgio sulla carta è il quarto di finale più equilibrato. D’altro canto chi la spunterà tra le due squadre in semifinale si ritroverà a giocare contro una tra Spagna e Svizzera, dove si potrebbe dare la Spagna come favorita ma dopo la vittoria della Svizzera sulla Francia tutto è possibile, nessuna favorita, se la giocano tutte allo stesso modo, è un Europeo davvero magico.

A cura di Dario Procopio