Euro 2020 stasera Belgio-Italia quarti di finale: le probabili formazioni

Tutto pronto per l’inizio dei quarti di finale di Euro 2020, alle 18:00 infatti si affronteranno Spagna e Svizzera, mentre alle ore 21:00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera l’Italia incontrerà il Belgio. Torna quindi il nostro appuntamento con le probabili formazioni, ci concentriamo proprio sul match che vedrà Italia Belgio protagoniste. Entrambe le squadre non stanno deludendo le aspettative, 9 punti nel girone tanti goal fatti e un ottavo di finale vinto sudando, soprattutto per il Belgio che ha affrontato il Portogallo di Ronaldo e co. Sembra una finale anticipata per il gioco offerto dalle due squadre, ma una delle due a malincuore uscirà, chi passerà invece, se la vedrà con una tra Spagna e Svizzera.

Euro 2020 stasera Belgio-Italia per i quarti di finale: le probabili formazioni

La nazionale di Mancini proverà fino all’ultimo a recuperare capitan Chiellini fermo da 3 partite causa infortunio, serve uno come lui per arginare Romelu Lukaku, che dopo una grande stagione con l’Inter sta facendo gioire i propri tifosi a suon di goal. Ci sono dei dubbi per il CT azzurro, infatti oltre al ballottaggio Chiellini/Acerbi l’altro dubbio riguarda l’ala destra, di nuovo Berardi o Chiesa dall’inizio? Il gioiello della Juve vuole una maglia da titolare dopo aver portato alla vittoria l’Italia nell’ottavo di finale contro l’Austria, con una grande prestazione da subentrante. Il Belgio invece ha perso Hazard e De Bruyne per infortunio contro il Portogallo, ma lo staff medico farà di tutto per recuperarne almeno uno per questo big match, anche se i due hanno saltato l’allenamento mattutino e sono a forte rischio per la partita di stasera. Se i due non dovessero farcela l’Italia sarebbe favorita per la vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA (4-3-3) : Donnarumma, Spinazzola, Chiellini/Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa/Berardi, Immobile, Insigne. CT Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO (3-4-3): Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard, Carrasco, Lukaku,De Bruyne/Mertens. CT Martinez.

A Cura di Dario Procopio