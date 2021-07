Euro 2020 stasera la semifinale Italia-Spagna: le probabili formazioni

Euro 2020 alla volata finale. Siamo agli sgoccioli degli europei, stasera infatti alle 21:00 si sfideranno allo stadio Wembley di Londra Italia e Spagna per la prima semifinale di EURO 2020, domani invece la seconda semifinale vedrà scontrarsi Inghilterra e Danimarca. Non poteva quindi mancare il nostro appuntamento con le probabili formazioni di Italia-Spagna. Il cammino degli spagnoli fino ad ora non è stato emozionante, a differenza di quello della nostra nazionale; gli spagnoli non hanno brillato, a partire dal girone, arrivati secondi dietro la Svezia e hanno avuto parecchie difficoltà dalle battute iniziali , non riuscendo a incidere molto e subendo critiche pesanti dai propri tifosi. Il secondo posto però ha aiutato parecchio la squadra di Luis Enrique che agli ottavi ha trovato la Croazia battuta ai supplementari, e la Svizzera battuta ai rigori sempre con difficoltà. Pur non convincendo fino in fondo e non ingranando, la nazionale iberica si trova adesso in semifinale contro l’Italia. Per la Spagna questa è certamente partita più difficile fino ad ora.

L’Italia invece vince e convince tutti, in cinque partite è apparsa sottotono solo nell’ottavo di finale contro l’Austria, per il resto prestazioni davvero di livello specialmente contro il Belgio nel quarto vinto per 2-1. Il segreto degli azzurri quest’anno è senza ombra di dubbio il centrocampo, Barella, Jorginho e Verratti hanno raggiunto ormai livelli altissimi, e con Pessina e Locatelli pronti ad entrare la qualità è davvero tanta. Mancini però perde a causa della rottura del tendine d’Achille Leonardo Spinazzola, il terzino sinistro più forte del torneo fino ad ora starà fuori per 6 mesi, i compagni di squadra cercheranno di vincere anche per lui tenendo unito il gruppo più che mai. L’Italia parte favorita lo stesso, sia per il gioco offerto sia per le prestazioni opache degli spagnoli.

Italia-Spagna semifinale Euro 2020: le probabili formazioni

Entrambi gli allenatori comunque cambieranno poche pedine, Mancini sostituirà Spinazzola con Emerson Palmieri e confermerà i restanti 10 partiti titolari con il Belgio. Stessa situazione per Luis Enrique che proverà a recuperare fino all’ultimo Sarabia, se non ce la farà Dani Olmo al suo posto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA (4-3-3): DONNARUMMA, DI LORENZO, CHIELLINI, BONUCCI, EMERSON P., BARELLA, JORGINHO, VERRATTI, CHIESA, IMMOBILE, INSIGNE. CT MANCINI

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA (4-3-3) : UNAI SIMON, JORDI ALBA, LAPORTE, PAU TORRES, AZPILICUETA, KOKE, BUSQUETS, PEDRI, OLMO, MORATA, TORRES. CT. LUIS ENRIQUE