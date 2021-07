Le parole di Chiellini per Astori: “Dedichiamo la vittoria a lui, lo avremmo voluto qui”

Impossibile non commuoversi con le parole di Giorgio Chiellini oggi a Roma. I nostri azzurri sono tornati a casa e a Roma sono tornati con la Coppa. Oggi è il grande giorno dei festeggiamenti e, dopo i fatti dimostrati sul campo, anche quello delle parole. Tocca al capitano ringraziare tutti ma anche fare una dedica speciale che ha colpito tutte le persone che stavano seguendo il momento davvero emozionante che ha visto la nazionale italiana protagonista, nell’incontro con Sergio Mattarella. Il capitano, a nome di tutta la squadra, ha dedicato questa vittoria, il perfetto europeo degli azzurri, a Davide Astori.

La nazionale dedica la vittoria a Euro 2020 a Davide Astori

“Dedichiamo la vittoria a Lei presidente e ai milioni di tifosi di italiani che ci hanno seguiti in questa avventura” ha detto Chiellini che giù via social aveva comunque ringraziato tutti i tifosi ma non solo. Pochi minuti dopo la fine della partita con un bel post sui social, aveva ringraziato l’Italia intera.

E poi le parole che stanno facendo il giro del mondo, la dedica per chi non c’è più: “Vogliamo dedicarla anche ad Astori, che avremmo voluto qui con noi, è sempre nei nostri pensieri. Questo è il successo di un gruppo che anche nelle difficoltà si è sostenuto a vicenda, solo attraverso il gioco di squadra si possono ottenere risultati così prestigiosi. Quel rigore lo abbiamo trasformato condividendo uno dei sentimenti più belli, l’amicizia. “

E poi un saluto anche a un altro grande italiano che ieri, nonostante la sconfitta a Wimbledon ha comunque scritto una pagina di storia dello sport italiano: “Matteo (Berrettini, ndr) abbiamo tifato per te come fossi un fratello: non smettere di sognare. Noi ci siamo sentiti Fratelli d’Italia”.

La dedica di Chiellini ad Astori: il discorso del capitano ( video)

"Astori":Perché Giorgio Chiellini gli ha dedicato la vittoria degli Europei nel suo discorso al #Quirinalepic.twitter.com/1rX1LCufnZ — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 12, 2021

Il grazie di Sergio Mattarella agli azzurri