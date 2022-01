Pioggia di critiche per Marco Melandri che rivela: “Ho preso il covid volontariamente”

Da ore le pagine social di Marco Melandri sono presa d’assalto da persone che hanno letto una sua recentissima intervista. Il campione di MotoGP, da giorni era in quarantena, aveva rivelato di essere risultato positivo al covid 19. Quello che però non aveva ancora detto, e lo ha fatto invece in una intervista poche ore fa, è che ha provato in tutti i modi ad ammalarsi. Selvaggia Lucarelli qualche tempo fa aveva segnalato il fatto che Melandri stesse facendo una campagna contro il vaccino e il green pass e il campione conferma, con le sue parole, il fatto di non credere in nessun modo nell’efficacia del vaccino. E’ arrivato a farsi contagiare in modo volontario, pur di guarire e avere poi il green pass. Ed effettivamente questo è uno dei più grandi errori del Governo, ci permettiamo di far notare: dare un green passa da guarigione che duri sei mesi, lo stesso tempo di chi invece si fa il vaccino. Perchè Marco Melandri oggi, lo ha confessato , ma tanti altri come lui, lo hanno fatto, no vax che incontrano dei positivi con la speranza di prendere il virus. Gli stessi poi che devono essere portati in ospedale per essere curati, perchè in quel caso, la medicina salva la vita.

Ribadiamo, l’errore sta proprio nell’aver dato la possibilità a gente come Melandri, che sceglie questa via. Chi guarisce dal covid e non è vaccinato, dovrebbe avere il green pass, valido al massimo per un mese. Si eviterebbero queste situazioni e si eviterebbe anche di peggio.

Marco Melandri dichiara di essersi contagiato volontariamente

“Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda“. Sono le dichiarazioni shock di Marco Melandri, ex pilota MotoGP. Le dichiarazioni arrivano da un’intervista a mowmag.com. Parole che hanno fatto subito il giro di decine di siti web. Parole che hanno fatto indignare persone che hanno perso i loro cari, chi si è ammalato suo malgrado, magari sul lavoro o in altre situazioni. Melandri invece il covid se l’è andato a cercare perchè non vuole vaccinarsi e deve lavorare e senza green pass non potrebbe fare nulla.

Tra i vari commenti sui social, le parole di tanti si riassumono in questo messaggio: “La tua intervista dì oggi è un insulto per tutte le vittime Dì COVID ! Vergognati.”

