E’ morto Mino Raiola, mondo del calcio in lutto

Una bruttissima notizia arriva in questa giornata di fine aprile e travolge il mondo dello sport. Un lutto che colpisce il mondo del calcio, dopo la notizia della morte di Mino Raiola, agente di alcuni tra i migliori calciatori del mondo e uno dei re riconosciuti del calciomercato. L’agente era giovane ma da tempo pare, stava combattendo contro una malattia. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, Mino Raiola è morto a Montecarlo dove abitava. Malato da qualche mese, era stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano, ma non si era mai ripreso del tutto. Nato a Nocera Inferiore il 4 novembre del 1967, si era affermato come procuratore in Olanda, dove aveva cominciato a occuparsi della gestione di alcuni calciatori ed era riuscito a farsi un nome anche in Italia grazie alla sua intermediazione nei trasferimenti di Michel Kreek, Marciano Vink e Pavel Nedvěd. Da Ibrahimovic a Robinho, da Pogba a Balotelli, da Lukaku a De Ligt, solo per citare alcuni dei trasferimenti principali con l’intermediazione di Raiola, che nel 2020 arrivò a guadagnare 85 milioni di dollari secondo Forbes. Tra chi ha lavorato come agente dei calciatori nel nostro campionato e non solo, è forse uno di quelli più noti e importanti degli ultimi anni. Sono decine e decine sui social i messaggi di addio per l’agente dei calciatori.

Addio Mino Raiola: mondo del calcio in lutto

Il 12 gennaio scorso erano trapelate indiscrezioni sulle sue condizioni di salute preoccupanti: era stato ricoverato e operato all’ospedale “San Raffaele” di Milano per una patologia. In quella occasione era stato anche precisato che c’era una patologia che non aveva nulla a che fare con il covid 19. Il suo staff inoltre, precisò che quelle cure a cui era stato sottoposto rientravano in un ciclo di controllo programmati da tempo. Le precisazioni erano arrivate dopo che ‘Bild’ – nota rivista tedesca, aveva lanciato delle indiscrezioni. Lo staff del procuratore, aveva precisato che Raiola non si trovava in terapia intensiva né era in pericolo di vita. Smentite in tal senso erano arrivate anche dal professore Alberto Zangrillo: il Primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare confermò la versione fornita dai più stretti collaboratori di Raiola.