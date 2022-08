Dopo il Fantasanremo spopola il Fantanuoto e i nostri azzurri regalano saluti inaspettati fuori vasca

Dopo il grande successo del Fantasanremo spopola anche il Fantanuoto: azzurre e azzurri si divertono a giocare

Siamo solo all’inizio. In due giorni, le emozioni dal Foro Italico di Roma non sono mancate e l’Italia, è davvero in grande spolvero. Dei nostri azzurri e delle nostre azzurre si parla per il numero di medaglie portate a casa, ma non solo. Proprio come era successo nell’ultima edizione di Sanremo infatti, anche a Roma, sta succedendo qualcosa di molto strano. Dopo il Fantasanremo infatti, spopola adesso il Fantanuoto. Ed è per questo motivo che da ieri pomeriggio, gli azzurri e le nostre azzurre, durante le interviste, dicono cose inaspettate. In particolare salutano qualcuno: oggi il più gettonato, un certo Paolo ma anche Papa Francesco. Ricordate “Ciao zia Mara” sul palco dell’Ariston? Bhè sta succedendo lo stesso anche a Roma durante gli Europei di nuoto 2022. Ovviamente, i nostri campioni e le campionesse, hanno meno spazio a disposizione, non possono deconcentrarsi in piscina ( ben diverso è stato per i cantanti di Sanremo, pensiamo a D’Argen D’Amico che ha persino cambiato il testo della sua canzone per salutare Zio Pino!). Ma gli azzurri e le azzurre ci stanno dando dentro. E complice anche il fatto che i risultati stanno arrivando e che le medaglie danno la giusta carica, il fantanuoto spopola.

Come funziona il Fantanuoto

Ma come funziona il Fantanuoto? Del regolamento sappiamo che ogni partecipate può avere a disposizione un credito di 200 rosolini (un nome non scelto a caso ma trattasi di un omaggio al mitico Massimiliano Rosolino). Con i rosolini si possono acquistare otto nuotatori della Nazionale azzurra che faranno parte della propria formazione, che permetterà quindi di vincere o meno.

I punti dipenderanno dalle prestazioni in vasca ma, ovviamente, i bonus e i malus (l’elemento più caratterizzante) verranno assegnati per tutto ciò che succede fuori dall’acqua. Proprio come è successo a Sanremo, ogni giorno, vengono dati dei “compiti” ai partecipanti e a chi decide di giocare. Oggi tra l’altro, anche i giornalisti che intervistano i nostri azzurre e le nostre azzurre, hanno capito di che cosa si tratta e giocano e scherzano con loro durante lo spazio dedicato su Rai 2 e Rai Sport.

Oggi si salutava Paolo e Papa Francesco, ma c’è anche il cupolone e ovviamente una cosa molto difficile, non alla portata di tutti: la proposta di matrimonio.

Sto recuperando l'intervista del dottor Restivo lui è riuscito a mettere in una frase fantanuoto, Paolo e Papa Francesco con una serietà incredibile sksks 💀 #Roma2022 pic.twitter.com/31RRfeY2jA — Tess 🌸 (@xiwsa_edits) August 13, 2022

A proposito della proposta di matrimonio, ieri molti giornali, hanno parlato della romantica dichiarazione della nuotatrice Tarantino al suo Lollo ( Lorenzo Mora). La nuotatrice leccese è arrivata nello spazio delle interviste e ha salutato tutti. Non solo, Chiara ha chiesto: “Lollo sposami”. Un bonus per il fantanuoto ma in pochi lo sapevano e sono fioccati anche articoli dedicati a questa proposta che però, non era reale. Chiara però ha portato a casa un bel po’ di punti anche se ha deluso i più romantici.