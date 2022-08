Linda Cerruti pronta a denunciare tutti dopo gli insulti sessisti sui social sotto le foto con le medaglie

Linda Cerruti travolta dagli insulti sessisti è pronta a denunciare tutti : il suo sfogo

Di Linda Cerruti avremmo preferito ricordare il dolce ricordo del suo sorriso, dei suoi occhioni in vasca dopo le esibizioni, della sua felicità. Ma soprattutto della sua innegabile bravura e del talento che l’ha portata a vincere otto medaglie, sei d’argento e due di bronzo, agli Europei di nuoto 2022. E invece, purtroppo, questa società malata, cambia tutto. E Linda è stata vittima, nelle ultime ore, di qualcosa di davvero osceno. Molte testate giornalistiche hanno ripreso le sue foto, quelle in cui si mostrava in una posa atletica con le medaglie attaccate alle gambe. Una immagine bellissima, due foto che rendono una campionessa più che orgogliosa. E invece qualcuno ha pensato bene di iniziare a commentare con una serie di insulti che lasciano davvero basiti. E la stessa campionessa italiana, ha deciso di raccontare cosa sta provando, con un lungo sfogo sui social: «Sono rimasta basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che ho letto. Trovo a dir poco vergognoso leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo».

Linda Cerruti pronta a denunciare tutti

Linda Cerruti, campionessa italiana di nuoto sincronizzato, si è sfogata sui social, e questa mattina ha anche rilasciato una intervista per Repubblica, spiegando che è pronta a denunciare tutto alla polizia postale in modo che i responsabili, di commenti offensivi o sessisti, paghino le conseguenze delle loro “bravate”. La Cerruti, nel suo sfogo sui social aveva spiegato: «Dietro alle mie medaglie (per le quali mi avete scritto in tantissimi) c’è tanto sacrificio!».

E poi: “Qui sopra, scusandomi in anticipo con le giovani atlete che mi seguono per quanto leggeranno (ma l’alternativa è il silenzio, che è uno dei motivi per cui oggi leggiamo ancora queste cose), riporto alcuni screenshot esemplificativi della pochezza di alcune frasi a commento della foto. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli. Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno “difesa” ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. E’ questa l’Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo.“