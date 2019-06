Luciana Fantato ultime notizie: è suo il cadavere ritrovato nel fiume? Parla Pierino

Si cerca di capire di chi sia il corpo ritrovato nel Terdoppio: vista la vicinanza al posto in cui Luciana Fantato è scomparsa, si teme che possa essere proprio quello della donna. La moglie di Pierino è scomparsa dal novembre del 2017 a Gambolò e da quel giorno non ci sono sue notizie. Si è cercato in lungo e in largo ma non si sono trovate tracce della donna. Potrebbero arrivare però, anche nelle prossime ore, delle notizie sul cadavere ritrovato nel fiume. Al momento non è stato possibile riconoscere i resti ma con l’esame del dna, che viene svolto proprio in queste ore, si potrebbe mettere la parola fine al giallo. Il marito di Luciana si dice sconvolto. Questa sera nella puntata di Chi l’ha visto, ci saranno aggiornamenti sul caso. Il programma di Rai 3 infatti, aveva raccolto immediatamente l’appello di Pierino che aveva chiesto aiuto per ritrovare sua moglie, scomparsa una mattina di novembre dopo aver lasciato le istruzioni su come usare la lavatrice.

Il cadavere, che potrebbe essere quelli di Luciana Fantato, è stato ritrovato lunedì vicino a una chiusa del torrente Alagna. Visto che Luciana è scomparsa nella stessa zona, si è subito pensato che possa essere il suo il corpo nonostante ci siano state delle ricerche anche in quelle acque.

All’epoca della sparizione di Luciana Fantato, i volontari delle unità cinofile perlustrarono una vasta area fitta di vegetazione nel raggio di due chilometri senza però trovare alcuna traccia della donna.

E’ DI LUCIANA FANTATO IL CORPO RITROVATO NEL TORRENTE ALAGNA?

Adesso bisognerà capire di chi è il cadavere ritrovato ed è chiaro che, se dovesse essere di Luciana, si apriranno le indagini per capire se la donna abbia deciso di togliersi la vita oppure se sia stata uccisa. E’ passato molto tempo certo ma se ci fossero dei segni di morte violenta su quello che resta del suo corpo, lo si vedrebbe.

Bisogna in ogni caso attendere perchè il cadavere potrebbe persino non essere della Fantato e quindi si aprirebbe un altro giallo.

Ricordiamo che il marito di Luciana, Pierino, un accumulatore compulsivo, ha sempre pensato che la donna sia andata via per il troppo disordine che per anni ha dovuto subire. Questa sera sarà ospite di Chi l’ha visto per dire la sua su quello che sta succedendo.

