Caso Emanuela Orlandi, le tombe sono vuote: il commento di Pietro Orlandi

Non riesce a credere a quello che ha visto nel cimitero Teutonico della Città del Vaticano, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Questa volta credeva davvero che la svolta era vicina, le informazioni erano concrete. E invece un nuovo buco nell’acqua, almeno così sembrerebbe. Le due tombe aperte oggi 11 luglio 2019 nel cimitero Teutonico infatti, sono vuote. Ma sono sempre state vuote? E perchè non c’erano resti in quelle due tombe? Appena uscito dal Vaticano Pietro, ha voluto commentare quanto successo stamattina. Il fratello di Emanuela è visibilmente deluso, e come si vede anche nelle immagini in diretta dagli scavi, il suo volto dimostrava lo sconcerto per quello che stava accadendo.

“Una sorpresa, mi aspetto che si vada avanti” ha detto Pietro ai microfoni dei giornalisti di News Mediaset. E anche l’avvocato della famiglia lancia l’ennesimo appello: “Chi sa parli è arrivato il momento di farlo“.

CASO EMANUELA ORLANDI ULTIME NOTIZIE: IL COMMENTO DI PIETRO ORLANDI

“Tolta la lastra della prima tomba, gli operai hanno scavato per circa 30 centimetri e hanno scoperto che sotto c’era una stanza, ma incredibilmente era vuota – racconta Pietro -. Quindi si è passati alla seconda: una tomba a sarcofago per la quale serviva solo sollevare le lapide. Ma anche quella era completamente vuota“. La delusione di Pietro è evidente perchè come ha spiegato, questa volta erano state delle fonti attendibili, delle persone che hanno messo la faccia a dare dettagli. E infatti commenta: “Noi avevamo ricevuto delle segnalazioni precise, non solo quelle contenute nella lettera anonima: ci segnalavano quello come luogo della sepoltura di Emanuela anche fonti interne al Vaticano. Questa vicenda non può finire così. Perché tutte queste persone ci hanno indirizzato lì? I familiari delle principesse sapevano che non c’erano i copri? Dove sono?”.

Pietro continua a chiedersi se i familiari delle due principesse che dovevano essere sepolte in quelle due tombe sanno che i corpi non ci sono ed è pronto ad andare avanti in questa vicenda.