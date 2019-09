Elisa Pomarelli ultime notizie: si cercano tracce nel pollaio di Massimiliano Sebastiani

Si sono fermate le ricerche di Elisa Pomarelli. Le forze dell’ordine hanno pochi dubbi su quello che potrebbe esser accaduto alla donna. Probabilmente solo cercando nella casa di Massimiliano, l’uomo che sembra averla sequestrata, si potrà capire che fine ha fatto e dove potrebbe averla portata in modo da indirizzare al meglio le nuove ricerche. Sono passati otto giorni dall’ultimo avvistamento di Elisa ma al momento, nessuna traccia della ragazza. E non ci sono tracce neppure di Sebastiani, che fino a questo momento, sembra esser riuscito a ingannare tutti; i carabinieri del Ris di Parma compiranno un nuovo sopralluogo nell’abitazione dell’uomo, indagato per omicidio e occultamento di cadavere. I militari cercheranno tracce di sangue nell’appartamento e analizzeranno tracce di combustione nel pollaio. L’uomo, secondo alcuni, potrebbe essere armato con arco o balestra, ma di questo al momento non ci sono prove.

Sono state sospese le battute di volontari: Sebastiani potrebbe essere armato e nessuno può sapere che genere di reazione potrebbe avere incontrando persone sul suo cammino.

ELISA POMARELLI SCOMPARSA: LE ULTIME NOTIZIE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA

Da domenica 25 agosto non si hanno notizie di Elisa. La ragazza è uscita di casa per pranzare con Massimiliano. I due sono stati avvistati in una trattoria: poi il vuoto. Il Sebastiani sarebbe stato visto altrove nel pomeriggio, e ci sono anche delle testimonianze che lo collocherebbero nel bosco nella notte. Elisa invece non è stata vista da nessuno e questo porta purtroppo a credere che le sia successo qualcosa di terribile. Ricordiamo che al momento Massimiliano Sebastiani è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Avrebbe ucciso Elisa perchè lei non ricambiava i suoi stessi sentimenti. Secondo gli amici infatti il Sebastiano si era invaghito o forse innamorato di lei mentre per Elisa era solo un amico.

La famiglia continua a sperare che sia stata solo rapita e che le forze dell’ordine nelle prossime ore la riporteranno a casa.