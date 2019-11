Samira ultime notizie da Stanghella: perchè aveva rasato i capelli prima di scomparire?

Il 21 ottobre 2019 Samira El Attar si è allontanata da casa con la sua bicicletta, ai vicini aveva detto che stava andando a cercare lavoro. Ma da quel momento nessuno l’ha più vista. Sono passati 26 giorni. Le celle telefoniche che sono state analizzate sembrano però raccontare un’altra storia: Samira, non si sarebbe mai allontanata dalla sua casa di Stanghella, o almeno il suo cellulare avrebbe continuato ad agganciare la cella che copre l’area in cui lei viveva. Dov’è questa mamma che, a detta di tutti, mai avrebbe potuto lasciare la sua adorata bambina con la quale viveva quasi in simbiosi? A cercarla è il marito che da 26 giorni lancia appelli in tv con la speranza di poter ritrovare sua moglie.

SAMIRA EL ATTAR ULTIME NOTIZIE: SCOMPARSA DA STANGHELLA DA 26 GIORNI

Sono però tante, forse troppe, le contraddizioni nel racconto di quest’uomo. Forse a causa della lingua che non sembra masticare bene, forse perchè mente? Per le forze dell’ordine, Mohammed, almeno per il momento, non ha nulla a che fare con la scomparsa di sua moglie e non è stato indagato.

Nella puntata di Quarto Grado in onda il 15 novembre 2019, abbiamo ascoltato la testimonianza molto particolare di una vicina di casa di Samira. La giornalista Ilaria Mura ha intervistato questa vicina di casa, con la quale Samira parlava molto, che ha parlato di un dettaglio molto particolare. Pare che, due giorni prima di scomparire, Samira avesse tagliato i capelli, rasandoli quasi completamente. La vicina avrebbe chiesto a Samira come mai quel gesto, visto che lei ci teneva molto ai suoi lunghi capelli ma la donna non le avrebbe risposto. La vicina spiega che sembrava quasi che qualcuno l’avesse costretta a farlo, come se fossero stati tagliati per una sorta di punizione, si vedeva che non erano venuti bene. La donna aggiunge inoltre che, quando il marito di Samira bussa alla sua porta per chiederle se avesse visto sua moglie, le chiede persino dei capelli, visto che era rimasta colpita da questo gesto. Lui le avrebbe detto che era stata Samira a volerli tagliare e che lui successivamente l’aveva aiutata con la macchinetta.

Che significato può avere un gesto simile, Samira era stata punita per qualcosa? Ha voluto punirsi per qualcosa o si preparava ad andare via ed essere meno riconoscibile con i capelli rasati? La pista dell’allontanamento volontario però in questo caso non convince chi indaga tanto che i cani molecolari stanno lavorando nelle ultime ore, intorno alla casa di Samira come se si stesse cercando proprio, purtroppo, il suo cadavere.