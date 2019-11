Mohammed continua a cercare Samira: 29 giorni senza la mamma di Stanghella, l’hanno presa?

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 19 novembre 2019, Mohammed, il marito di Samira, ha raccontato quello che ha provato nelle ultime ore quando le forze dell’ordine lo hanno convocato per un possibile riconoscimento. Non riusciva a credere che la donna ritrovata sulla spiaggia di Albarella potesse essere sua moglie. E infatti quella donna non era Samira. Mohammed parla di ore di ansia e di agitazione, tra le sue lacrime e quelle dei parenti di Samira. Ma alla fine la verità: non era la mamma di Stanghella la donna ritrovata. Continuano quindi le ricerche di Samira El Attar che manca ormai da casa da oltre 29 giorni. Nelle ultime ore però le condizioni meteo hanno impedito alle forze dell’ordine di continuare a cercare nel canale vicino casa, ma presto si riprenderanno le ricerche. Nel frattempo però si cercano altre piste.

Il corpo appartiene a un’altra donna di chi si erano perse le tracce da qualche tempo.

Valentina Trolese, 63enne scomparsa da circa un mese da Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. A darne conferma, stando a quanto riporta Il Gazzettino, sono stati i familiari dopo averne riconosciuto i vestiti. Della donna si erano perse le tracce dallo scorso 19 ottobre. I suoi cari si erano rivolti anche alla trasmissione di Rai3 Chi l’ha Visto? Il ritrovamento del cadavere di Valentina, a un mese di distanza dalla sua scomparsa, è forse la dimostrazione del fatto che non si sparisce nel nulla, che prima o poi, qualcosa accade. Ed è per questo che forse si tende a credere che Samira non sia caduta, che non abbia avuto un semplice incidente.

IL MARITO D SAMIRA A STORIE ITALIANE : L’HANNO PRESA

Mohammed, che anche nella puntata di Storie Italiane del 19 novembre 2019 ha deciso di essere in diretta con Rai 1, porta avanti i suoi sospetti. L’uomo infatti teme che qualcuno abbia preso sua moglie e le abbia fatto forse del male. Ma se così fosse, che fine avrebbe fatto la sua bicicletta? Perchè il cellulare si sarebbe spento proprio nei pressi della loro abitazione? Tante le domande alle quali, a un mese di distanza, non si trovano risposte.

IL GESTO DI SAMIRA POCHE ORE PRIMA DI SCOMPARIRE

C’è ancora qualcuno che potrebbe parlare e raccontare dettagli importanti su questa storia?