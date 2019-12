Un mese e mezzo senza Samira scomparsa da Stanghella: qualcuno l’aveva costretta a tagliare i capelli?

Il 21 ottobre 2019 Samira El Attar scompare nel nulla, inghiottita dal silenzio di Stanghella. La pace e la serenità di quella zona di compagna dove la donna abitava con suo marito e la sua bambina di 4 anni vengono sconvolte dall’arrivo di giornalisti e forze dell’ordine che cercano di capire che fine abbia fatto la donna. Mohammed non ha dubbi: sua moglie si è allontanata in bici, che manca da casa. Lui pensa sia andata a lavorare e non si allarma più di tanto ma Samira, quella mattina, non aveva nessun impegno di lavoro.

UN MESE E MEZZO SENZA SAMIRA: LE ULTIME NOTIZIE DELLA MAMMA SCOMPARSA DA STANGHELLA

Dal 21 ottobre si cerca ovunque: nei campi, nel canale vicino casa, nelle cunette dove potrebbe esser caduta in seguito a un drammatico incidente. Ma in questa storia, sembra quasi impossibile che Samira se ne sia andata via lasciando la sua bambina, era la sua vita. E questa riflessione deriva anche dal fatto che i rapporti tra Samira e suo marito erano tesi. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 4 dicembre 2019, un cugino di Mohammed, rivela che l’uomo giocava alle macchinette, cosa di cui si era già parlato. Ma aggiunge anche altro: Samira che ben lo sapeva, era l’unica a gestire il denaro in casa tanto che quando era giorno di paga per suo marito, era lei ad andare dal suo datore di lavoro a prendere i soldi per evitare che lui giocasse. Un rapporto molto teso quindi quello che Mohammed e Samira. Ma non si indaga per omicidio, questo è bene ricordarlo. Si pensa a un sequestro di persona. Ma chi e perchè ha preso Samira?

Nella puntata di Chi l’ha visto del 4 dicembre 2019 si è parlato del famoso giallo dei capelli tagliati di Samira. Una vicina di casa racconta che la donna, pochi giorni prima di sparire, un paio forse, taglia i capelli cortissimi. Li rasa quasi con la macchinetta. Lei chiede come mai lo abbia fatto, visto che ci teneva moltissimo ai suoi capelli. La vicina è convinta che sia stato Mohammed e, quando va a da lei a chiedere se abbia visto la donna, la signora chiede anche di questi capelli. Mohammed dice che Samira li ha tagliati perchè li stava perdendo. In un video mostrato ieri a Chi l’ha visto però, Samira con i capelli cortissimi, non sembra avere problemi di perdita di capelli.

Le ultime immagini di Samira Le ultime immagini di Samira, la mamma scomparsa dalla provincia di #Padova il 21 ottobre. Perché aveva tagliato i capelli così corti? Che cosa ha fatto quella mattina? Sparita anche la sua bicicletta bianca, con un seggiolino per bambini azzurro: qualcuno l'ha trovata? #chilhavisto[VAI ALLA PAGINA]→ http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentSet-c4e78e00-8230-43fd-b24c-06a852108f0b.html Publiée par Chi l'ha visto? sur Mercredi 4 décembre 2019

Qualcuno glieli ha fatti tagliare per punizione?