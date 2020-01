Samira ultime notizie, Mohamed sembra non trovarsi più: scomparso nel nulla come sua moglie

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 2 gennaio 2020 ampio spazio alla cronaca e si torna a parlare anche della scomparsa di Samira El Attar. La donna è scomparsa da Stanghella il 21 ottobre 2019. Da quel giorno non ci sono notizie di lei mentre suo marito, nelle ultime settimane, ha ritrovato per strada, degli oggetti che dovrebbero appartenere a lei. Una scarpa, un portachiavi e poi anche una catenina che sembra esser stata strappata. Non ci sono però tracce del suo cellulare e neppure della bici che dovrebbe esser servita alla donna per lasciare il paese. Ma Samira se n’è davvero andata in modo volontario lasciando la sua bambina di soli 4 anni con il marito che a detta di vicini e parenti, era stato anche violento ?

La mamma di Samira, arrivata in Italia per cercare sua figlia, fa sapere ai giornalisti di Storie Italiane che Mohamed, non sembra voler parlare con loro e non vuole neppure mangiare con loro.

Ma non è questa la notizia più importante della giornata. Eleonora Daniele fa sapere infatti che Mohamed, il marito di Samira, sembrerebbe esser scomparso nel nulla.

LA SCOMPARSA DI SAMIRA ULTIME NOTIZIE: RISVOLTO INASPETTATO, SPARISCE ANCHE MOHAMED

E’ Barbara di Palma, in diretta da Stanghella a raccontare quanto sarebbe successo. L’uomo, intorno alle 7,30 del primo gennaio 2020, ha detto ai familiari di Samira che si sarebbe allontanato per delle commissioni. Nel frattempo la mamma di Samira e gli altri parenti stavano organizzando il pranzo. L‘uomo si è allontanato da casa con la sua bicicletta bianca.

Non vedendolo tornare per pranzo, i familiari di Samira hanno provato a contattarlo ma non hanno ricevuto nessuna risposta. Poi hanno deciso di mettersi in contatto con le forze dell’ordine che nella tarda serata di ieri sono arrivati a casa a Stanghella.

Non è detto che Mohamed sia scappato, anche se questa sembra essere la pista principale. L’uomo potrebbe esser stato sequestrato? Potrebbe esser stato portato via come sua moglie?

I familiari di Samira hanno dovuto contattare anche gli assistenti sociali per cercare di capire come comportarsi anche con la piccola. L’inviata di Storie Italiane ha provato a contattare Mohamed ma il cellulare risulta spento. Barbara di Palma fa inoltre sapere che nelle ore precedenti alla scomparsa, Mohamed non ha rivolto mai la parola alla mamma di Samira.

Samira ultime notizie, Mohamed sembra non trovarsi più: scomparso nel nulla come sua moglie ultima modifica: da