Mohamed ha un’altra famiglia in Marocco: da Chi l’ha visto le ultime notizie del marito di Samira

Si torna a parlare della scomparsa di Samira nella puntata di Chi l’ha visto dell’8 gennaio 2020 ma anche di quella di suo marito, Mohamed che dal primo gennaio sembra essere scomparso nel nulla. Un caso intricato che ha ogni giorno dei colpi di scena. Ieri infatti, nel corso della puntata, i telespettatori hanno scoperto un aspetto inedito di questa vicenda: pare che Mohamed abbia un’altra famiglia. Samira e i suoi parenti lo avrebbero scoperto solo adesso. Secondo quanto raccontato a chi l’ha visto, Mohamed avrebbe una compagna e tre figli in Marocco: potrebbe scappare per andare da loro a chiedere aiuto, e perchè sta scappando?

Si cerca di capire che fine abbia fatto Mohamed e se la sua fuga possa essere una sorta di ammissione di colpevolezza. A Chi l’ha visto parla anche il procuratore di Rovigo che spiega i motivi per i quali Mohamed non è stato arrestato: non c’erano prove per dimostrare che lui fosse in qualche modo collegato alla scomparsa di sua moglie o al suo possibile omicidio. Sembra infatti che Samira avesse dei contatti con altre persone, qualcuno la chiamava dall’estero con delle schede prepagate ed è per questo che gli inquirenti non hanno potuto escludere la pista del’allontanamento volontario.

Ma adesso che Mohamd è “scappato” le cose sono cambiate e presto per lui potrebbe arrivare un mandato di arresto europeo.

MOHAMED E SAMIRA SCOMPARSI NEL NULLA: LE ULTIME NOTIZIE DA STANGHELLA

Il procuratore fa inoltre capire che Mohamed è sotto osservazione. E’ vero che ha potuto raggiungere la Spagna, lo ha fatto in bus, partendo da Padova e arrivando a Barcellona, ma è anche vero che è monitorato.

Che cosa si sta aspettando? Di avere prove certe per dimostrare che è lui l’assassino di Samira?

Intanto i giorni passano e in Italia c’è la mamma di Samira, la signora Malika che non parla la nostra lingua, non conosce le nostre usanze ma è la sola che lotta, insieme ai parenti per ritrovare Samira. E deve anche occuparsi della piccola, la nipotina di 4 anni. La figlia di Samira e Mohamed, la bambina che l’uomo ha lasciato, senza pensarci, a Stanghella, da sola con sua nonna per poi partire per Barcellona.