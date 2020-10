Luigi Celentano potrebbe essere a Novara? Smarrito e con un pallone arancione

Sua madre non ha dubbi: è Luigi Celentano il ragazzo che entra nel bar di Novara, prende un caffè e mangia una caramella proprio come lui avrebbe fatto. Come racconta il proprietario del bar ai giornalisti di Chi l’ha visto, quel ragazzo non aveva neppure i soldi per pagare il caffè ma solo 10 centesimi. Non ha detto molto, ha bevuto il suo caffè e poi è uscito con il suo zainetto. Ma quel ragazzo è davvero Giggino WiFi? La mamma non ha dubbi mentre il padre non crede che possa essere lui. La redazione di Chi l’ha visto continua però il suo lavoro e dalla puntata del 14 ottobre 2020 arrivano altre testimonianze. Ci sono altre persone che credono che quel ragazzo che si aggirava a Novara due settimane fa fosse Giggino WiFi.

LUIGI CELENTANO ULTIME NOTIZIE: GLI AVVISTAMENTI A NOVARA

Non solo mamma Fulvia crede che quello nel video sia il suo ragazzo, anche se preferisce non andare a Novara a cercarlo, ma aspettare che sia lui a chiamare. Sono convinti che quello sia Luigi anche due persone che dicono di averlo visto nello stesso giorno in cui beve il caffè al bar.

La prima testimonianza è quella di un parrucchiere. Il ragazzo, che a suo dire è Luigi, entra nel suo negozio e gli chiede quanto costa un taglio e altre informazioni. Poi prende anche il numero di una palestra, il cui volantino è appeso sulla porta del negozio. Parla in napoletano, di questo il barbiere non ha dubbi.

La seconda testimonianza è quella di un negoziante. Luigi sarebbe entrato nel suo negozio di sigarette elettroniche, poi si sarebbe messo a giocare con un pallone arancione davanti al negozio. Il pallone viene conservato nello zaino mentre in mano, ha una radio wirless per ascoltare la musica.

Entrambi spiegano che il ragazzo non sembra stare molto bene, appare disorientato e anche disordinato, come se vivesse appunto in strada. E’ possibile che quel giorno fosse a Novara ma che in realtà fosse solo di passaggio? Altre segnalazioni erano arrivate da Milano. Forse Luigi dopo le segnalazioni al Nord Italia si sta spostando per non essere trovato? Oppure non sa nulla delle ricerche che da quasi tre anni vanno avanti?

Una cosa è certa: nessuna altra persona al momento si è identificata in quel ragazzo e adesso, a essere convinti che sia Luigi Celentano, sono in tanti.