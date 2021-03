Denise Pipitone è viva ed è in Russia? Una ragazza va in tv per cercare sua madre

Ultime notizie che hanno del clamoroso e che arrivano dalla Russia. E’ davvero possibile che Denise Pipitone sia ancora viva e che si trovi in Russia? E’ davvero lei la ragazza che ha la stessa età della figlia di Piera Maggio ed è andata in tv per cercare la sua mamma? La somiglianza, come mostrano anche le prime immagini arrivate in Italia e mostrate nel promo di Chi l’ha visto per la puntata di domani sera, sono sconvolgenti. La ragazza che si è presentata in tv dicendo di esser stata rapita quando era molto piccola, somiglia tantissimo a Piera Maggio che, in questi anni, non si è mai arresa continuando a cercare sua figlia e ribadendo sempre la sua convinzione. Non vuole credere che Denise sia stata uccisa ma ha sempre sperato che la sua piccola, fosse stata venduta a qualcuno, rapita e portata lontano dalla Sicilia. Potrebbe davvero essere Denise Pipitone la ragazza che si trova in Russia? In questi anni le segnalazioni non erano mancate ma non c’era mai stata una pista così importante come quella che porta invece in Russia.

Oggi ad andare in tv è una ragazza che sembra avere una storia molto simile a Denise ed è per questo che si riaccendono le speranze. Potrebbe davvero essere lei? Denise era scomparsa nel nulla il primo settembre del 2004, da quel momento tante indagini ma in concreto, nessuna segnalazione importante se non una pista che aveva portato a Marocco ma che poi, non aveva dato risultati.

Denise Pipitone è viva e si trova in Russia? Le ultime notizie

Questo il promo di Chi l’ha visto che tratterà nella puntata di domani, 31 marzo 2021, il caso. Immaginiamo che Piera Maggio si sia in qualche modo messa in contatto con il programma televisivo che ha seguito il caso e che forse potrebbe essere previsto, nelle prossime settimane, anche un esame del dna se davvero ci fossero le condizioni per farlo.

scusate la qualità perché ho ripreso lo schermo con il telefono ma ecco la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone #chilhavisto pic.twitter.com/3O1ghdUa3C — arianna (@fetfruners) March 30, 2021

Come potrete vedere da queste prime immagini mostrate nel promo del programma di Rai 3, la somiglianza tra la ragazza e Piera Maggio, quando sua figlia era appena scomparsa, è davvero incredibile. Potrebbe essere chiaramente, tutto solo un caso, ma è giusto anche seguire questa pista.