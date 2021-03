Denise Pipitone le foto della ragazza russa da piccola non somigliano alla bimba scomparsa

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 31 marzo 2021, ci sarà una ampia pagina dedicata al caso di Denise Pipitone con le ultime notizie che arrivano dalla Russia. Come vi avevamo detto poche ore fa, dopo il promo per il nuovo appuntamento con il programma di Rai 3, la notizia è rimbalzata da un sito di informazione all’altro, tanta è ancora la speranza che la piccola Denise, scomparsa il primo settembre del 2004, sia ancora viva. Le immagini della ragazza russa, che è andata in tv a raccontare di esser stata rapita da piccola e di essere alla ricerca della sua vera madre, sembravano somigliare moltissimo alle immagini di Piera Maggio da giovane. Sono passati 16 anni e Piera, quando Denise scomparve, era davvero giovanissima. Il confronto, che si vede anche nelle immagini del promo di Chi l’ha visto, sembrava mostrarci due persone davvero molto simili.

Nel giro di poche ore però sui social, sono arrivati anche i video del programma russo nel quale la ragazza in questione, è andata a raccontare la sua storia. Questa ragazza, che oggi ha la stessa età di Denise, ha delle foto di quanto era molto piccola e si può vedere, che non c’è una grande somiglianza tra le due. Vi mostriamo le immagini di Denise da piccola, appena scomparsa, e quelle della ragazza russa che si sperava potesse essere Denise. Certo, solo il dna se mai si arrivasse a farlo, potrebbe dare delle risposte, ma il confronto tra queste immagini, sembra non lasciare dubbi.

Qui la storia dalla Russia

Denise Pipitone ultime news dalla Russia: le foto della bambina russa da piccola

Vediamo quindi il confronto tra le foto che la ragazza ha mostrato nel programma russo al quale ha partecipato e le immagini della piccola Denise poco prima che scomparisse.

Le due bambine si somigliano molto ma non sembrano essere la stessa persona. Ma le immagini si sa, non sono prove sufficienti per smettere di sperare o illudersi, servono fatti concreti. E’ anche chiaro che il programma di rai 3, prima di raccontare al pubblico questa vicenda, abbia lavorato con Piera Maggio, per capire se questa segnalazione potesse essere in qualche modo interessante. Per cui immaginiamo che la mamma di Denise non abbia scoperto di questa storia dalla tv ma che sia stata ben informata anche prima.

Per tutti i dettagli, non ci resta che aspettare la puntata di Chi l’ha visto di domani, 31 marzo 2021. Ci sarà un ampio capitolo dedicato a questa vicenda anche perchè il programma di Rai 3 da sempre segue con la massima attenzione, con professionalità e rispetto questa vicenda.

Il promo di Chi l’ha visto: la ragazza russa che somiglia a Denise Pipitone