Denise Pipitone ultime notizie: documenti inediti a Chi l’ha visto

Chi l’ha visto in questi 17 anni non ha mai smesso di seguire il caso di Denise Pipitone. Dal programma di Rai 3 sono sempre arrivate le ultime notizie sulle indagini, sul processo, sulle ricerche. E ovviamente anche le tante segnalazioni che mamma Piera Maggio e Pietro Pulizzi in questi anni hanno vagliato con la speranza che portassero a Denise. Ultima in ordine di tempo quella arrivata dalla Russia con la storia di Olesya Rostova, la ragazza che somigliava in modo incredibile a Denise e a sua madre Piera Maggio. Nell’ultimo mese e mezzo, si è tornato a parlare in modo molto importante della vicenda e qualcosa sembra essersi mosso. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi 28 aprile 2021, saranno mostrati alcuni documenti inediti che riguardano il caso Denise Pipitone, come annunciato nelle anticipazioni del programma condotto da Federica Sciarelli.

La mamma di Denise, in questi giorni è stata spesso in tv per ribadire alcuni concetti fondamentali: uno su tutti, ci sono ancora persone che non hanno parlato e che sanno molte cose che potrebbero essere utili per capire che cosa è successo a Denise il primo settembre del 2004.

Denise Pipitone ultime notizie: da Chi l’ha visto documenti inediti sul caso

Le anticipazioni della puntata di oggi di Chi l’ha visto:

“La nostra più grande solidarietà a Piera Maggio, ma non siamo noi che rubiamo i bambini”: così ha commentato Gennaro Spinelli, il presidente dell’UCRI, l’Unione delle Comunità Romanès in Italia, sul presunto coinvolgimento nel caso Denise Pipitone. Una vicenda ancora oscura, sulla quale continuerà ad indagare “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 28 aprile alle 21.20 su Rai3, con Federica Sciarelli, attraverso nuovi documenti inediti.

Non sappiamo quindi di che cosa si tratti ma lo scopriremo nella puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera su Rai 3. Si cerca di fare il possibile per dare delle risposte a due genitori che da 17 anni cercano di capire che cosa è successo alla piccola Denise Pipitone che oggi non è più quella bambina con le trecce ma una donna di 21 anni.