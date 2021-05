Denise Pipitone ultime notizie, si cerca la donna che era con la bambina a Milano: svolta vicina

Si continua a parlare del caso Denise Pipitone e le ultime notizie sono tante. La famiglia di Denise, mamma Piera e papà Pietro, continuano a lottare per avere verità e giustizia per la piccola e non demordono. Oggi dallo studio di Mattino 5 è arrivata anche una indiscrezione relativa alla donna che era in compagnia di quella bambina che sembrava essere Denise. Ricordiamo che era l’ottobre del 2004, erano passate solo poche settimane dalla scomparsa di Denise. Grazie alla guardia giurata che fece il video, la famiglia di Denise, seppur con ritardo, ebbe quelle immagini, molto tempo dopo. Nonostante la grande diffusione del video e lo spazio occupato dalla storia in tv e sui giornali, nessuno seppe all’epoca identificare la donna che era accanto alla bambina che sembrava essere Denise. Nel video si vede poco, non si riesce a capire neppure se sia una nomade o una donna asiatica. Si sa solo che era con la piccola che qualcuno chiama “Danase”. Oggi dallo studio di Mattino 5 arrivano alcune indiscrezioni relative proprio alla donna che era nel video, forse con quella che potrebbe essere Denise.

Denise Pipitone ultime notizie: chi era la donna che era con lei?

L’avvocato Frazzitta ha anche commentato una foto mostrata nel programma di Canale 5 dicendo: “Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano fosse Denise, ma è importante trovare la nomade che era con lei. Se la trovassimo almeno potremmo toglierci questo dubbio. Questa foto ha delle somiglianze importanti con la donna che accompagnava la piccola ripresa a Milano.” Secondo quanto riferito dalla giornalista di Mattino 5 che sta seguendo il caso inoltre, l’avvocato e il gruppo di persone che lavorano con lui, sarebbero sulle tracce della donna vista nel video.

L’avvocato Frazzitta sottolinea che nessuno ha la certezza che quella bambina fosse Denise ma questa pista va comunque seguita. Trovando la donna infatti, ci si potrebbe togliere il dubbio.