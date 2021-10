Denise Pipitone ultime notizie: il nuovo age progression ci mostra la ragazza oggi

Il tempo passa, non ci sono novità di rilievo in questa storia ma la famiglia di Denise Pipitone continua ad andare avanti per cercare la verità. Si cerca Denise, si cerca di capire dove possa trovarsi, che cosa le sia accaduto 17 anni fa. Ed è per questo che mamma Piera Maggio e papà Piero Pulizzi hanno chiesto a un team di professionisti di realizzare un nuovo age progression. Si tratta della foto di Denise Pipitone oggi. Una foto che ci dovrebbe mostrare come potrebbe essere oggi Denise, a 21 anni. Ovviamente è una sorta di simulazione, un volto che potrebbe somigliare a quello che oggi ha la figlia di Piera Maggio. Era solo una bambina di 3 anni quando scomparve da Mazara del vallo, oggi una donna di 20 che potrebbe avere i capelli neri, o magari rossi per via di una tinta; che potrebbe avere gli occhiali, che potrebbe avere delle cicatrici causate da qualche incidente avvenuto nel corso del tempo. Della vita di Denise, da quel primo settembre maledetto, non sappiamo assolutamente nulla. Ma l’age progression può comunque aiutare, visto che dà una somiglianza. E tra l’altro è anche molto diverso da quelli che abbiamo visto in passato, ed è per questo che la famiglia di Denise Pipitone, ne chiede una massima condivisione.

Denise Pipitone ultimissime: c’è il nuovo age progression

Le parole di mamma Piera Maggio sui social:

Il nuovo Age Progression di Denise 2021. Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione. Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello.Ringraziamo per il lavoro svolto. Cortesemente Vi chiediamo di NON modificare, ritagliare, stravolgere, questa locandina del nuovo age progression 2021.Senza le informazioni ufficiali necessarie, NON potrà essere di nessun aiuto a Denise.Grazie

La speranza è che con queste nuove foto di Denise Pipitone si possa arrivare a qualche pista nuova che possa condurre realmente a Denise. Mamma Piera ha sempre sperato che in ogni caso, seppur lontano da lei, Denise abbia avuto una vita serena e felice, e se lo augura ovviamente ancora ora. Vorrebbe però sapere, conoscere la verità e magari anche riabbracciarla.

