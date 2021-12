Silvana Covili scomparsa nel nulla: un mese di misteri e nessuna traccia

Il numero delle donne scomparse in Italia cresce di giorno in giorno. E tra le persone che sono scomparse nel nulla c’è anche Silvana Covili. Aveva detto al marito e alla cognata che stava uscendo per andare dalla parrucchiera ma non aveva in realtà nessun appuntamento. Che fine ha fatto la donna scomparsa da Pavullo sul Frignano? Di lei nessuna traccia dal 19 novembre. Erano circa le 18, Silvana, secondo il racconto di sua cognata, bussa alla finestra e le dice che sta andando dalla parrucchiera che ci vorranno circa un paio di ore. La donna si allontanata verso il cancello ma la cognata non la vede uscire. I cani molecolari arrivati in casa di Silvana, non fiutano altre tracce se non quelle davanti al cancello di casa. E’ possibile che ci fosse qualcuno in auto ad aspettarla? Silvana è una donna di 80 anni autonoma, che ha la sua vita: la messa, piccole passeggiate, un giro al mercato. Nulla di eccezionale anche perchè suo marito ha problemi di deambulazione e per camminare usa delle stampelle. L’uomo, travolto da tutta questa storia che ogni giorno viene raccontata in tv e suoi giornali, continua a chiedere privacy e rispetto, anche se è chiaro che vuole sapere che fine abbia fatto sua moglie. E’ strano però che nessun parente voglia andare in tv per lanciare un appello e chiedere aiuto per questa scomparsa.

Nelle ultime settimane, alcune amiche di Silvana, hanno raccontato ai giornalisti che stanno seguendo questa vicenda, che la donna spesso parlava di alcuni possedimenti, di denaro e di gioielli. E’ possibile che qualcuno si sia approfittato della sua buona fede e le abbia fatto del male?

Silvana Covili scomparsa da Pavullo un mese fa

Sulla scomparsa la procura di Modena sta conducendo indagini anche se al momento non è nota l’ipotesi di reato che ha portato all’apertura del fascicolo. Silvana Covili è alta un metro e 62, pesa 70 chili. Ha i capelli castano scuro, gli occhi azzurri e come segno particolare un neo tra naso e bocca, sopra al labbro sinistro. Quando è uscita di casa indossava un giubbotto nero e pantaloni scuri, aveva con sé una borsetta tracolla nera. I carabinieri chiedono di contattare il 112 per segnalazioni. Anche il Comune di Pavullo ha lanciato un appello per ritrovare la donna.

Il racconto delle amiche di Silvana

Una delle amiche di Silvana ha raccontato ai giornalisti di Chi l’ha visto, che la donna le aveva detto di avere molti risparmi, circa 300 mila euro. E’ possibile che la Covili abbia fatto questo genere di rivelazione anche ad altre persone che si possono essere in qualche modo approfittate di lei? Un vero mistero.

