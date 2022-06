Il sangue di Andreea in macchina di Simone: Gresti spiega il motivo

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il primo giugno 2022, Simone Gresti, il fidanzato di Andreea Rabciuc è tornato a parlare. L’uomo, ha sempre accettato l’invito della trasmissione di Rai 3 e non si è mai negato, rispondendo a tutte le domande fatte da Federica Sciarelli e dai giornalisti della trasmissione che continuano a cercare Andreea, scomparsa il 12 marzo 2022. Simone continua a credere che la ragazza si sia vista con qualcuno quella mattina, una persona che l’ha portata via in macchina. Ma con il passare dei giorni è più preoccupato. Spiega che all’inizio credeva che la ragazza sarebbe rientrata a casa da sola, e invece, i giorni passano e di lei non ci sono notizie. Questa settimana la sua posizione sembra essersi “aggravata” anche se Simone, è ancora tranquillo perchè sa di essere innocente, e lo ribadisce anche nella trasmissione di Rai 3. L’uomo infatti, non è preoccupato dalle recenti scoperte del Ris, dalle tracce ematiche trovate nella sua auto. Tracce di sangue che appartengono forse ad Andreea.

Le tracce di sangue in macchina di Simone: c’è una spiegazione

“E’ chiaro che ci possono essere delle tracce di sangue di Andreea. Era la macchina che io e lei usavamo, i sedili di dietro, come succede un po’ a tutti, erano da noi molto frequentati” ha spiegato l’uomo nel programma di Rai 3. Simone si riferisce chiaramente a dei rapporti consumati in macchina con la sua compagna, che potrebbero aver lasciato tracce di natura organica appunto, nella vettura. Ma ci sono anche tracce di sangue, e si indaga, anche per questo la macchina di Simone, è ancora sottoposta a sequestro. Non ci sono novità invece dai nuovi rilievi fatti nel casolare lunedì mattina.

L’avvocato di Simone è parecchio sconvolto anche da come questa notizia sia arrivata alla stampa velocemente. Ma ribadisce che tutto il team investigativo continua a lavorare per cercare Andreea e dimostrare appunto, l’innocenza del Gresti.