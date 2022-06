L’appello dei genitori di Angela Celentano a Chi l’ha visto: un video per cercarla in tutto il mondo

Da oltre 26 anni i genitori di Angela Celentano continuano a cercarla. Da sempre sono convinti che la loro bambina sia stata rapita sul monte Faito, durante la ormai tristemente nota gita, solo per essere data in adozione in modo illegale a una famiglia che forse non ha mai neppure saputo della sofferenza che questa storia ha generato. Sono convinti, Maria e Catello, che Angela, oggi ormai trentenne, sia da qualche parte nel mondo, ed è per questo, che hanno deciso di registrare dei nuovi video appelli, con la speranza che la ragazza, che potrebbe aver scoperto di esser stata adottata, decida di mettersi sulle tracce dei suoi genitori biologici. Ogni giorno sentiamo di storie, di figli che cercano i genitori biologico in tutto il mondo, anche solo per conoscere la loro storia. Ed è per questo che Catello e Maria non si arrendono: “La nostra speranza ora, è che sia lei a trovare noi.”

Angela Celentano scomparsa dal 1996: un nuovo appello per diffondere la sua storia

I Genitori di Angela, ospiti nella trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto, hanno quindi chiesto aiuto a tutti, a tutti i telespettatori anche, per diffondere il più possibile il loro appello. Ricordano ad esempio un’altra cosa molto importante, della voglia a forma di caffè che Angela aveva da piccola e che probabilmente ha ancora, un segno distintivo. Nella trasmissione vengono mostrati di nuovo i video dei giorni in cui Angela scomparve nel nulla; i video di mamma Maria e papà Catello che mostrano anche i suoi giocattoli, con la speranza che prima o poi, qualcuno nel mondo, si ricordi , si riconosca in quella casa. Dal 1996 non hanno mai smesso di cercarla, lo hanno fatto spesso anche in silenzio. Continuano a comprare per Angela regali, per il suo compleanno, perchè credono che lei, prima o poi , tornerà per chiudere questo cerchio.

Purtroppo in questi anni, i genitori di Angela, al dolore per la scomparsa della piccola, oggi una donna, hanno dovuto aggiungere anche quello derivante dalle truffe, da chi si è preso gioco di loro. Le illusioni, le false piste, le persone che hanno usato il loro dolore per fare del male. Non ultima, la pista Celeste Ruiz, che sembrava portare in Messico a una ragazza che poteva essere Angela, che ha anche parlato con Maria e Catello fingendosi lei. Purtroppo, era tutto inventato, una pista falsa, un mitomane che ha preso in giro questi due genitori sofferenti.