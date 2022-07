Parlano gli amici di Andreea: “Controllata da Omar e Simone, aveva paura di essere uccisa”

Hanno deciso anche loro di rompere il silenzio. Non è vero che Andreea non aveva degli amici anzi. Gli amici di sempre, quelli con cui Andreea Rabciuc era molto legata prima di conoscere Simone, hanno spiegato ai giornalisti di Chi l’ha visto cosa raccontava la ragazza della sua nuova vita. E dalle parole degli amici di Andreea sono emerse delle accuse molto gravi nei confronti degli uomini che lei frequentava. “Noi eravamo preoccupati per Andreea” spiegano i suoi amici rumeni. Raccontano che la ragazza si confidava e spiegava di essere perennemente sotto controllo tanto che il suo fidanzato, conosceva tutte le sue password degli account social, che faceva domande ai suoi amici per tenerla sempre d’occhio. Tutte accuse che Simone, intervistato per l’ennesima volta dai giornalisti di Chi l’ha visto, rispedisce al mittente.

Ma le accuse che arrivano dagli amici di Andreea, scomparsa ormai da 4 mesi, sono ancora più gravi. E non riguardano solo il fidanzato della ragazza ma anche il suo amico Omar, lo stesso che ha raccontato di averla portata via da Simone, dopo tre giorni passati in un hotel senza mangiare, lo stesso che poche ore dopo la scomparsa, stava cercando la ragazza.

E’ durissimo l’attacco degli amici di Andreea a Omar e Simone

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto in onda il 6 luglio su Rai 3, Federica Sciarelli ha fatto ascoltare le parole di questi amici che raccontano cose ancora più gravi. “Le avevamo detto di tornare in Romania o di andare altrove, di rivolgersi a sua madre” spiegano gli amici della ragazza che erano preoccupatissimi per quello che le stava succedendo e raccontano anche il motivo di questa loro preoccupazione. Spiegano che Omar accampava delle pretese su di lei, che Andreea aveva paura di lui, altro che grande amico. “Diceva di essere usata per provare le dosi e aveva paura di essere uccisa” dichiarano. Una accusa davvero molto forte degli amici della ragazza che ribadiscono che la ventisettenne era sempre controllata. Anche per questo stentano a credere che si possa esser allontanata da sola quella mattina.

Il fidanzato di Andreea, raggiunto dai giornalisti di Rai 3 rispedisce al mittente tutte le accuse e ribalta la posizione: era lei che controllava sempre i social dell’uomo e il suo cellulare. “Quando litigavamo era lei che picchiava me e non viceversa” ha detto Simone.