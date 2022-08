L’appello della mamma di Chiara scomparsa il 7 agosto da Busto Arsizio: “Sparita nel nulla”

E' scomparsa nel nulla da una settimana Chiara: ha lasciato la sua comunità di Busto Arsizio. I suoi genitori disperati lanciano un appello

Sono giorni di grande ansia e preoccupazione quelli che la famiglia di Chiara sta vivendo. Giorni in cui si spera di ricevere una chiamata una segnalazione ma dalla ragazza, scomparsa dal 7 agosto, non ci sono tracce ormai da una settimana. Chiara era ospite di una comunità a Busto Arsizio. A raccontare oggi la storia ci questa ragazzina, che ha solo 15 anni, è proprio sua madre che si rivolge alla stampa con la speranza che la diffusione della foto di Chiara, possa servire ad avere sue notizie. «Chiara sembra sparita nel nulla, nessuno l’ha vista» è per questo che mamma Katia Tornatora lancia un appello e si rivolge a tutti, con la speranza di poter avere anche solo una segnalazione su sua figlia.

Chiara d’Itria, 15 anni, scomparsa lo scorso 7 agosto: le ultime notizie

La ragazzina, residente con la famiglia a Meda, da due mesi era ospite in una comunità di Busto Arsizio. La mamma di Chiara è anche preoccupata perchè quando ha sentito sua figlia nelle ultime telefonate, lei non aveva percepito niente di strano ma gli operatori, le hanno invece rivelato, che la ragazza era inquieta: «L’ultima volta che l’ho sentita al telefono è stata proprio il 7 agosto, qualche ora prima che scappasse dalla comunità . Era tranquilla, ci siamo salutate come le altre volte. Invece, ma l’ho saputo solo dopo, dagli operatori della comunità, Chiara era agitata da giorni».

I genitori della quindicenne hanno sporto denuncia ai carabinieri di Busto Arsizio: «Ma in tutto questo tempo nessuno l’ha vista, nessun avvistamento, nemmeno quelli che poi si rivelano sbagliati». La quindicenne non ha con se i documenti e neppure il telefono ma i suoi genitori sperano che legga da qualche parte queste loro parole e che si possa mettere in contatto.

Tutti i giorni il papà di Chiara sale in macchina e perlustra Meda e le zone intorno a Busto Arsizio. Fino a questo momento, non c’è stato però nessun segnale utile. Chiara era già scappata dalla comunità. Inoltre Chiara ha anche cancellato dai social del suo cellulare e dalle app di messaggistica, tutto, per cui non sanno se abbia stretto amicizia con qualcuno. La invitano però a tornare a casa perchè tutto si risolverà e perchè la famiglia la ama.