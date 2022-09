Caso Silvia Cipriani: trovata una scarpa e la borsa, proseguono le ricerche

Le ultime notizie sul caso Silvia Cipriani: si cerca il suo corpo nei boschi

Questa notte le ricerche del corpo di Silvia Cipriani si sono interrotte ma riprenderanno a breve, questa mattina, con le prime luci. Nello stesso posto in cui è stata ritrovata la sua macchina infatti, la Fiat Palio segnalata da un cercatore di funghi che per caso, ha avuto dei problemi con la sua vettura nel bosco, sono stati trovati anche altri oggetti che potrebbero appartenere alla donna. Silvia, il giorno della sua scomparsa, il 22-23 luglio, ha lasciato a casa il cellulare ma aveva con se la borsa. E proprio la borsa della donna sarebbe stata ritrovata nella tarda serata di ieri. Non solo, le forze dell’ordine, che da ore lavorano in quella zona per cercare di capire se quella è la scena del delitto, hanno anche ritrovato una scarpa che pare proprio essere la scarpa di Silvia, l’ex postina di Cerchiara.

L’auto della donna è stata trovata in zona Scrocco a Monte Sabino, una zona che, come raccontano i conoscenti di Silvia, la donna non frequentava, molto distante dai luoghi in cui di solito si receva. Il cercatore di funghi che ha trovato la macchina ha spiegato che la sua sensazione è stata quella che qualcuno volesse nascondere il mezzo. Non solo, la macchina sembrava anche esser stata ricoperta appositamente da foglie. Non è chiaro che si sia trovata da sempre lì o se sia stata spostata in un secondo momento ma per gli inquirenti non ci sono dubbi: Silvia lì non è arrivata da sola, Silvia Cipriani è stata uccisa e non cambiano idea. Fino a prova contraria.

Silvia Cipriani ultime notizie: si cerca il corpo

Proprio per questo le speranze che la donna possa essersi sentita male e possa aver resistito per due mesi nel bosco da sola, sono inverosimili. Si cerca un corpo perchè la pista da battere è quella dell’omicidio. Nelle prossime ore saranno fatte delle importanti analisi sulla macchina di Silvia e i rilievi permetteranno anche di capire se ci sono impronte diverse da quelle di Silvia sul volante della macchina o su altre parti del mezzo.