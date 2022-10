La disperazione della mamma di Andrea Rabciuc che chiede risposte a Simone. “Non le ho fatto nulla” dice lui

La mamma di Andreea Rabciuc è disperata e in diretta a Chi l'ha visto chiede risposta a Simone, il fidanzato di sua figlia

E’ la prima volta che la mamma di Andrea Rabciuc ha un confronto televisivo con Simone, il fidanzato di sua figlia. E’ successo nel corso della puntata di Chi l’ha visto in onda il 5 ottobre. I mesi passano, e di Andreea non ci sono tracce e neppure le indagini sembrano andare verso la giusta direzione, o meglio, non arrivano risposte concrete alle tante domande di questa mamma. E allora la signora decide di chiamare in diretta e farle direttamente a Simone, le sue domande. Il Gresti è al momento l’unico indagato per la scomparsa di Andreea ma da sempre dice di non avere nulla a che fare con quello che è successo alla sua fidanzata la mattina in cui, senza cellulare, si è allontanata ed è sparita per sempre. La mamma di Andreea è disperata, un fiume in piena, tra lacrime e dolore. Va avanti con dei farmaci per poter sopravvivere e non lo nasconde. Non vuole accusare Simone ma si chiede: perchè non ha dato ad Andreea il cellulare quella maledetta mattina, perchè non ha pensato di chiamare subito i familiari, e perchè è tornato a casa e si è messo a dormire come se nulla fosse, senza neppure rispondere alle tante telefonate arrivate. Simone risponde come ha sempre fatto in questi mesi, e giura, giura di non avere nulla a che fare con questa storia. Giura di aver visto Andreea allontanarsi da sola, non l’ha fermata. Ha pensato che fosse una delle sue solite bravate. Da quel giorno però la vita di tutti è cambiata. Perchè Andreea sembra essere scomparsa nel nulla, inghiottita in un vortice di oscurità. Tante segnalazioni ma nessuna ha portato davvero alla 27enne. Una ragazza che prima di conoscere Simone, dice sua madre, aveva tutta una vita diversa davanti. Poi cattive amicizie, cose sbagliate da fare fino alla scomparsa. La mamma di Andreea è una donna distrutta dalla disperazione, dal dolore e non sa più che cosa pensare.

Sette mesi senza Andreea: nessuna notizia

Il pubblico di Chi l’ha visto sta seguendo questo caso sin dall’inizio ma nel corso della puntata di ieri si è diviso. C’è chi pensa che il programma abbia dato troppo spazio alle parole di Simone in un primo momento e che si siano usati dei toni troppo scherzosi nel parlare di una ragazza scomparsa. Poi c’è chi pensa che ieri l’uomo, che è solo indagato, non ha avuto modo di difendersi ed è stato troppo zittito dalla conduttrice. E c’è chi pensa che Simone dovrebbe parlare per dire la verità o tacere, di fronte al dolore di una madre disperata.

Nel frattempo però i mesi passano, ne sono passati 7 e di Andreea non ci sono tracce.