La pista Valtellinese sul caso Denise Pipitone porta in Germania: le ultime notizie

Si torna a parlare di Denise Pipitone: ecco le ultime notizie sulla pista Valtellinese con le novità da Ore 14

Da lunedì, nel programma di Rai 2 di Milo Infante, Ore 14, si discute si una nuova pista sul caso Denise Pipitone. O meglio, si tratta di una vecchia pista sulla quale i giornalisti del programma di Rai 2 stanno nuovamente lavorando. E’ la pista Valtellinese che parte del famoso video della guardia giurata di Milano. E che si collega poi con la testimonianza di una donna egiziana, che viveva in un paesino della provincia di Sondrio e che nel 2005, disse di aver visto Denise e di averla avuta anche in casa sua. Come si lega questa testimonianza al video fatto a Milano? Tutto ruota intorno a Shakira, che sarebbe il nome della donna kosovara che era insieme alla bambina che tutti ricordiamo con il nome di “Danase”. Shakira, che la signora egiziana chiama “faccia di maiale” aveva altri parenti e conoscenti in questo paese della Valtellina dove la bambina, che somigliava a Denise, sembra possa esser stata portata. Non si tratta di suggestioni. Ce lo ricordano anche i giornalisti di Ore 14 perchè questa pista, venne seguita anche dalle forze dell’ordine. I carabinieri di Mazara del Vallo arrivarono infatti a Sondrio, per seguire questa pista collaborando con i loro colleghi. Purtroppo però, tutto si concluse con un buco nell’acqua. Oggi, questa indagine giornalistica va avanti, come vanno avanti anche le indagini dello studio legale di Frazzitta, e sembra che le due indagini, seppur diverse, hanno portato nella stessa direzione. La pista valtellinese porterebbe in Germania, dove questa famiglia kosovara, si sarebbe trasferita da 5 anni circa.

La pista valtellinese: che cosa sappiamo

Oltre al nome di Shakira, in questa inchiesta che porta indietro nel tempo, ci sarebbe anche un altro nome, quello di una donna. Si tratterebbe di Julieta/Juliet, una donna Kosovara che era in qualche modo imparentata a Shakira, la donna del video con la bambina Danas.

L’unica persona che conosce la verità su quelle foto risalenti al 2005 è Juliet, la ragazza del Kosovo. Al tempo, la ragazza aveva circa 25 anni e viveva vicino a una bottega assieme a presunti familiari, sempre del Kosovo. Secondo quanto raccontano gli abitanti del piccolo paesino in provincia di Sondrio ascoltati dalla giornalista di Rai 2, a circa 5 anni, la famiglia sarebbe andata via, e si troverebbe oggi in Germania. Il conduttore di Ore 14, Milo INfante, spiega che si andrà avanti alla ricerca di questa donna, che potrebbe raccontare qualcosa, o forse no.

Il giornalista di Rai 2 ha anche spiegato che la redazione potrebbe aver rintracciato il padre di questa Juliet e che nei prossimi giorni si cercherà di fare chiarezza in merito. Poi torna a parlare di un fatto che era accaduto in quegli anni. E’ il 2005 quando i carabinieri siciliani partono alla volta della Valtellina per cercare Denise. Hanno saputo di un matrimonio al quale le famiglie che stanno intercettando sono state invitate. Si presentano sul posto, ma non trovano una bambina che parli italiano o che possa somigliare a Denise Pipitone. Milo Infante ricorda anche che dagli atti, si apprende che nel ristorante c’erano diversi tavoli apparecchiati ma molto ospiti non si erano presentati: qualcuno ha avvisato dell’arrivo delle forze dell’ordine?

Nella trasmissione di Rai 2 si ricorda che all’epoca ci fu un grave problema: quello della lingua. Non era stata trovata nessuna interprete in grado di comprendere il dialetto parlato dalla famiglia kosovara per cui molte intercettazioni, non vennero tradotte.