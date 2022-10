Caso Marzia Capezzuti: trovato un cadavere nella zona della sua scomparsa, si teme il peggio

Potrebbe essere il cadavere di Marzia Capezzuti quello ritrovato poche ore fa nel salernitano, a pochi passi dal posto in cui è stata vista per l'ultima volta

E’ la redazione di Chi l’ha visto a confermare le tante indiscrezioni giornalistiche che erano trapelate questo pomeriggio, in merito al caso Marzia Capezzuti. La ragazza, di cui tanto si è parlato nella trasmissione di Rai 3, risulta scomparsa da mesi, senza una data precisa. E oggi, nella stessa zona in cui Marzia è stata vista per l’ultima volta, è stato ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione; si teme, possa essere il corpo della 29enne, originaria di Milano e sparita nel salernitano. Chi ha seguito la vicenda di Marzia sa che si tratta di una storia difficile. Marzia era una ragazza fragile, che ha scelto di lasciare la sua famiglia, dopo aver conosciuto un ragazzo, con il quale si è fidanzata. E insieme a lui ha iniziato una nuova vita a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Fino al 2019, anno in cui l’uomo viene ritrovato morto. Marzia però non torna a casa, nonostante poco prima avesse denunciato Alessandro per maltrattamenti. Decide di restare con la sorella di lui, Barbara, che se ne sarebbe presa cura per anni, fino al 2021, momento in cui Marzia sente, in estate, per l’ultima volta, i suoi genitori. Poi la notizia della scomparsa, l’indagine per omicidio e la vicenda di Marzia che diventa una vicenda mediatica. Una brutta storia: maltrattamento, botte, prostituzione. Intorno alla scomparsa di Marzia si dice di tutto e le indagini vanno avanti ma non si cerca una ragazza viva, si cerca il suo corpo.

Marzia Capezzuti ultime notizie: potrebbe essere suo il cadavere ritrovato

Oggi quella che potrebbe essere una svolta nel caso. Dalla tarda mattinata di oggi l’area del bosco San Benedetto, tra Faiano e Santa Tecla, risulta inaccessibile e chiusa al transito. I carabinieri hanno infatti transennato la zona e chiuso la la strada che conduce al campo sportivo di Faiano.

Il motivo sarebbe appunto legato al ritrovamento di un cadavere e tutto porta a pensare che potrebbe essere il corpo di Marzia, scomparsa un anno fa da Pontecagnano Faiano.

Le operazioni si sono svolte con l’impiego di cani specializzati. Sulle pagine social del programma di Rai 3 si legge: “Marzia Capezzuti: Fonti di “Chi l’ha visto?” dicono che un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato durante ricerche presso un casolare tra Pontecagnano Faiano e Montercorvino Pugliano. I Carabinieri presidiano l’area. Necessario il test Dna per l’identificazione. Riserbo della procura di Salerno, che indaga per omicidio e occultamento di cadavere.”

Per l’omicidio di Marzia risultano iscritte nel registro degli indagati 5 persone che hanno sempre detto di non avere nulla a che fare con la scomparsa e con la possibile morte della ragazza milanese.