Il cadavere di una donna a Chioggia: potrebbe essere Greta Spreafico

Il cadavere di una donna è stato trovato in una zona paludosa vicino Chioggia: potrebbe essere quello di Greta Spreafico?

Sono 50 i minuti in macchina che separano Chioggia da Porto Tolle, il posto in cui Greta Spreafico è stata vista per l’ultima volta. E’ forse per questo motivo che le forze dell’ordine non escludono che possa essere proprio il suo il cadavere ripescato ieri pomeriggio dalle chiuse di Brondolo. Erano le 16 del 20 dicembre e da quel momento, dopo il ritrovamento del cadavere, le forze dell’ordine sembrano aver fatto questo collegamento. Se ne parla sul Gazzettino, e se ne parla anche in tv a La vita in diretta. Ezio Denti, l’investigatore che Greta aveva assunto, ha spiegato di aver contattato la famiglia della donna, dopo aver saputo di questa novità. I familiari di Greta Spreafico sono stati chiamati a dare il loro dna per questo non si esclude, che il giallo della donna scomparsa a giugno da Porto Tolle, possa essere a una svolta. Non ci sarebbero segnalazioni di altre donne scomparse in quella zona, negli ultimi mesi, per questo si sarebbe pensato a Greta. Ma il cadavere ripescato ieri, potrebbe essere anche di un’altra persona, tutte le piste sono aperte.

Un cadavere a Chioggia: le ultime notizie

A segnalare la presenza del corpo sarebbe stato un pescatore che si aggirava nella zona. Il corpo galleggiava in un’area paludosa, sul pelo dell’acqua.

Secondo quanto si legge sul Gazzettino: “la posizione geografica in cui è stata trovata rende plausibile anche l’ipotesi che possa essere caduta in acqua più a monte, lungo l’asta di uno dei fiumi che sfociano nella zona: il Brenta, il Bacchiglione o, addirittura, l’Adige, o anche che possa essere stata spinta, verso terra, dal mare.”

Non ci sono al momento altre informazioni sul cadavere ritrovato. Non si sa se ci fossero dei vestiti, utili per l’identificazione, se è stata già data una indicazione relativa al momento del decesso, o a quanto il cadavere è rimasto in acqua. Niente trapela dagli ambienti investigativi, bisognerà attendere, come succede spesso i questi casi. Se fosse Greta inoltre, bisognerebbe anche capire se è morta per un incidente o se è stata uccisa.