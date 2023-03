Un anno senza Andreea Rabciuc: un altro disperato appello della sua mamma in tv

L'appello della mamma di Andreea Rabciuc a un anno dalla sua scomparsa: spera che qualcuno racconti finalmente la verità su quella notte

E’ passato più di un anno da quando di Andreea Rabciuc si sono perse le tracce. Era uscita per una serata di divertimento in compagnia del suo ragazzo e di altri due amici, non è mai rientrata a casa sua, a casa del suo fidanzato. Di lei si perdono le tracce in una fredda mattina di marzo. Se ne va, raccontano gli amici, da sola , dopo una lite con Simone, il suo compagno. Senza cellulare, senza una meta. E nessuno da quel momento avrà più di lei notizie. Da un anno la mamma di Andreea si batte per avere giustizia, per ritrovare sua figlia, convinta che possa essere ancora in vita da qualche parte. Nel corso della puntata di Chi l’ha visto in onda il 15 marzo, la mamma della 27enne, ha lanciato l’ennesimo appello, a un anno di distanza da quel maledetto 11 marzo, giorno in cui sua figlia è scomparsa nel nulla. E’ convinta, la mamma di Andreea, che gli amici che erano con lei quella sera, non abbiano raccontato tutta la verità e si rivolge a loro, ma anche a chi potrebbe sapere qualcosa, a chi potrebbe aver visto Andreea. In questi lunghi mesi, il programma di Rai 3 ha anche raccolto diverse segnalazioni. Prima dell’estate era stata rintracciata a Roma una ragazza che sembrava essere proprio Andreea ma non era lei. Le somigliava, aveva i capelli colorati come la bella Rabciuc, ma non era la ragazza scomparsa.

L’appello della mamma di Andreea di nuovo in tv

Non si è mai mostrata pubblicamente la mamma di Andreea, non ne ha la forza. Ha parlato poco, ma ha affidato ai giornalisti di Rai 3 i suoi appelli. Lo ha fatto anche a un anno di distanza dalla scomparsa di sua figlia: “Faccio un appello ad Aurora e Francesco: parlate, dite la verità. Se qualcun altro è a conoscenza di cosa sia successo mi faccia riavere mia figlia.”

E ancora: “ A Simone Gresti dico che ha responsabilità quanto meno morali: le ha sequestrato il telefono, si è reso irreperibile per due giorni, e poi?. Farò di tutto per far emergere la verità. Per favore, aiutate una madre disperata“. Una verità che però allo stato attuale dei fatti, non è emersa. Pochi mesi fa, sembrava poter essere vicina una svolta, quando le forze dell’ordine hanno analizzato i terreni intorno al casale in cui quella sera Andreea era stata vista per l’ultima volta. Ma non ci sono state novità. Nessuna traccia di questa ragazza che sembra essersi dileguata nel nulla.