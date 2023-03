Per la scomparsa di Greta Spreafico c’è un indagato: le ultime notizie

Ci sarebbe un indagato per l'omicidio di Greta Spreafico: le ultime notizie sul caso

E’ scomparsa il 4 giugno del 2022 Greta Spreafico e di lei, da quel momento, si sono perse le tracce. La storia di Greta, è arrivata alla ribalta della cronaca, solo in autunno, quando sono ricominciate le trasmissioni televisive che si occupano di queste vicende, la prima, Chi l’ha visto. E’ stata Federica Sciarelli a raccontare per la prima volta la storia di Greta, insieme al compagno della donna che ha deciso di rivolgersi alla trasmissione per cercare notizie della Spreafico. Purtroppo però, nessuna segnalazione nel corso dei mesi è arrivata e il sospetto è sempre stato che Greta fosse morta, nonostante la famiglia di lei in un primo momento avesse creduto all’allontanamento volontario. Oggi su questa vicenda arriva una svolta, perchè ci sarebbe un indagato. Chi ha seguito le indagini, chi ha messo insieme tutte le prove, inizia a credere che Greta sia stata uccisa e che il suo cadavere sia stato occultato. Chi ha ucciso Greta, ha anche nascosto la sua macchina e cercato di nascondere anche ogni prova di questo omicidio.

L’avvocato Barzan, su Telelombardia, ha di recente dichiarato in tv: “Ci sono elementi di colpevolezza che evidentemente sono a carico di una persona individuata: siamo davanti a un fatto nuovo poiché l’inchiesta non è più contro ignoti”. C’è un nome e un cognome, un possibile colpevole dunque.

Le ultime notizie sulla scomparsa di Greta Spreafico: un indagato

Secondo quanto si apprende, infatti, la Procura di Rovigo ha iscritto una persona nel registro degli indagati con l’accusa di reato di omicidio. Non trapela però il nome di questa persona, anche se in molti, dopo le notizie su questo caso, hanno pensato a una delle ultime persone che ha visto Greta nei giorni in cui si trovava a Porto Tolle, in Polesine, il luogo da cui è scomparsa. Lì si era recata per vendere una casa ma, avendo paura di stare da sola, aveva passato alcuni giorni da amici, poi da alcuni parenti e infine era stata avvistata, la notte prima della scomparsa, con un uomo che aveva conosciuto on line e con cui in quei pochi giorni di permanenza a Porto Tolle, si era vista. I due insieme avevano bevuto delle birre in giro nella notte e poi, come ha raccontato agli inquirenti e ai giornalisti la persona in questione, si erano separati per non vedersi più.

Il fratello di Greta Spreafico, intervenuto nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, nella puntata del 28 marzo, ha spiegato che al momento, non si conosce il nome dell’indagato. A suo dire, sarebbero almeno 3 le persone che potrebbero essere coinvolte in questa vicenda, tre sospettati, almeno dalla famiglia di Greta che aspetta quindi di sapere chi è la persona accusata di aver ucciso Greta. L’unica certezza sembra essere legata al sesso di questa persona, sarebbe un uomo.