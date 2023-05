Maddie McCann ultime notizie: si cerca il pigiamino rosa nella diga

Dal Portogallo le ultime notizie sulle ricerca di Maddie McCann: si cerca il pigiamino rosa che la bambina indossava quando è stata sequestrata

Algarve, Portogallo – Continuano le indagini della polizia tedesca nella speranza di far luce sul caso irrisolto della scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese che è svanita nel nulla nel maggio del 2007, all’età di soli 4 anni, mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia a Praia da Luz, un tranquillo villaggio costiero portoghese. La storia della piccola Maddie la conosciamo tutti, e in questi anni, le indagini hanno fatto passi in avanti. E’ davvero possibile che ci sia la svolta definitiva, con il ritrovamento del suo corpo?

Lunedì scorso, la Policia Judiciaria portoghese ha confermato di essere coinvolta nelle ricerche su richiesta delle autorità tedesche, con la collaborazione degli ufficiali britannici. L’operazione ha visto l’impiego di unità specializzate e mezzi tecnologici avanzati, tra cui cani molecolari e un drone, al fine di raccogliere prove fondamentali per risolvere il caso.

Le squadre di subacquei, per il secondo giorno consecutivo, si sono immerse nelle acque della diga di Barragem do Arade, situata nella regione meridionale del Portogallo, alla ricerca del pigiama rosa che Maddie indossava nel momento della sua scomparsa. Gli investigatori ritengono che il 45enne tedesco Cristian Brueckner, attualmente considerato il principale sospettato nel caso, abbia rapito e successivamente ucciso la piccola, occultandone il corpo. Non è un mistero che Brueckner sia detenuto in Germania per un brutale caso di violenza sessuale ai danni di una donna di 72 anni, avvenuto nella stessa area dell’Algarve da cui è svanita Maddie.

Le ultime notizie dal Portogallo

Le forze dell’ordine, basandosi su “informazioni credibili”, stanno concentrando gli sforzi nella ricerca di frammenti di vestiti e vecchi stracci che potrebbero essere collegati alla scomparsa di Maddie, come riportato dal quotidiano inglese Daily Mail.

La diga in cui sono focalizzate le ricerche si trova a circa 31 miglia di distanza da Praia da Luz, luogo in cui la bambina è scomparsa drammaticamente nel lontano 2007. Già ieri, i media britannici hanno riferito del prelievo di “un certo numero di borse” dalle remote acque della diga dell’Algarve. Al momento, i genitori di Maddie, Jerry e Kate, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle nuove ricerche in corso. Secondo alcuni amici, la coppia sta affrontando un nuovo periodo difficile e non è difficile immaginare quanto realmente possano essere provati, ancora segnati dalla perdita della loro amata figlia. Del caso però si sta parlando in tutto il mondo.

Sono anni che si aspetta la svolta su questa vicenda, anni in cui la storia della piccola Maddie ha fatto il giro del mondo.

Mentre la polizia cerca con determinazione di risolvere il mistero della scomparsa di Maddie McCann, la speranza di trovare risposte concrete e di portare giustizia per la giovane vittima continua ad alimentare le ricerche incessanti, nella speranza che un giorno la verità venga finalmente rivelata. E se davvero, in quel lago, si trovasse qualcosa, si potrebbe mettere fine a una storia triste, anche alle sofferenze di una famiglia che per anni ha dovuto subire accuse.

Quando un figlio scompare, la speranza è che possa sempre tornare e non c’è pace fino a quando il corpo, non viene ritrovato, per dichiarare chiuso un caso. Perchè in fondo, si spera sempre, fino a prova contraria.

