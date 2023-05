Proseguono le ricerche di Giulia Tramontano: la ragazza aveva scoperto dell’altra donna e di una gravidanza

Sono disperati gli appelli della famiglia di Giulia Tramontano che la cercano ovunque: ecco le ultime notizie

Che cosa è successo a Giulia Tramontano? Se lo chiedono da ore ormai, tutti gli abitanti di Sant’Antimo, un piccolo paese nella regione di Napoli; un paese che è in subbuglio a causa delle voci e dei pettegolezzi che pian piano trovano conferma nelle indagini in corso. Giulia Tramontano, una giovane di 29 anni incinta al settimo mese, è misteriosamente scomparsa tra sabato e domenica a Senago, alla periferia di Milano il posto in cui viveva con il suo compagno. Tuttavia, è emerso che non era l’unica donna nella vita del suo compagno, Alessandro Impagnatiello, un barman di 30 anni che lavora nei locali più esclusivi di Milano, come l’Armani Café.

La scoperta del tradimento Alessandro aveva una relazione parallela e Giulia l’aveva scoperto proprio sabato, poche ore prima della scomparsa. La ragazza aveva confidato la sua preoccupazione alla sorella, alla madre e anche a un’amica, mandando loro un messaggio in cui anticipava quello che forse, avrebbe voluto raccontare solo successivamente: “Sono sconvolta, vado a dormire”. Da allora, solo silenzio dal suo telefono senza segnale. Turbata e sconvolta Giulia, ed è possibile che in quello stato, sia andata a dormire invece che lasciare quella casa e trovare conforto altrove?

Giulia avrebbe incontrato l’altra, l’altra donna del suo compagno

Oggi di questa intricata vicenda, mentre si cerca Giulia scomparsa da sabato, emergono nuovi dettagli. Giulia non aveva solo scoperto i messaggi. Come si legge sul Corriere della sera, lei e l’altra donna si sono incontrate e non erano da sole. Ci sarebbe stato tra i tre una sorta di “incontro chiarificatore” in cui Giulia, incinta del loro bambino, e l’altra donna, all’oscuro della relazione parallela, hanno scoperto non solo il tradimento, ma anche della gravidanza. Si è appreso che anche l’altra donna era stata incinta in passato, ma aveva interrotto la gravidanza. Questo oggi trapela ma le indiscrezioni, sono tutte da verificare.

La famiglia di Giulia la cerca ovunque

In prima linea per le ricerche di Giulia e del bambino che porta in grembo, ci sono i suoi genitori che si sono recati in Lombardia, hanno affrontato il compagno. Ci sarebbero state anche delle scenate e delle liti, secondo quanto racconta la stampa locale. In un primo momento la famiglia di Giulia aveva pensato che la ragazza si potesse esser allontanata, ma dopo aver messo insieme tutti i tasselli di questa storia, l’ipotesi purtroppo, non lascia ben sperare e la paura è che alla ragazza, sia successo qualcosa di molto brutto.

Giulia è scomparsa da Senago-Ultimenotizieflash.com

I carabinieri di Senago, Rho e il Nucleo Investigativo di Milano stanno lavorando incessantemente dal pomeriggio di domenica. La PM Alessia Menegazzo ha aperto un fascicolo sulla scomparsa, al momento senza indagati né titolo di reato, ma il fascicolo si sta rapidamente riempiendo di accertamenti, tabulati telefonici, decreti di sequestro di telecamere, computer e telefoni cellulari. E’ possibile che nessuna telecamera abbia ripreso Giulia mentre usciva di casa, come racconta il suo compagno? Secondo l’uomo se ne sarebbe andata domenica mattina ma senza macchina. Il che significa che qualcuno, dovrebbe averla vista o che almeno una telecamera l’abbia ripresa.

Alessandro un ragazzo tranquillo

Alessandro Impagnatiello ha già un figlio da una relazione precedente, che frequenta la scuola primaria, e i rapporti con l’ex compagna sono buoni. I vicini lo descrivono come un padre splendido per il bambino. Dopo la separazione, non essendo sposati, Alessandro aveva continuato a vivere in affitto nell’appartamento al primo piano. Pochi sapevano che nella sua vita era arrivata Giulia, un’agente immobiliare che negli ultimi tempi lavorava in smart working. “La vedevo sul balcone, ma non la vedevo spesso a Senago”, dicono i vicini. Invece, ricordano Alessandro per il suo scooter con cui si spostava avanti e indietro dal lavoro, anche di notte.

Al momento il compagno di Giulia, non risulta essere indagato.