Daniele Potenzoni: un video riaccende le speranze a 8 anni dalla scomparsa

Un video riaccende le speranze della famiglia di Daniele Potenzoni: 8 anni dopo, potrebbe essere lui l'uomo nel bosco?

Potrebbe essere davvero Daniele Potenzoni l’uomo che viene mostrato in alcuni video sui social, che è davvero molto somigliante al giovane scomparso da Roma il 10 giugno del 2015? A otto anni di distanza da quel giorno, per la famiglia di Daniele, che non ha mai smesso un attimo di cercarlo, questo video, potrebbe essere una speranza. Nulla di certo, come le tante segnalazioni arrivate in questi anni. I familiari di Daniele non hanno mai perso la speranza e hanno sempre continuato a credere che l’uomo, possa aver vissuto in strada, aiutato da qualcuno, per tutto questo tempo. Daniele, lo ricordiamo, è affetto da autismo, motivo per il quale difficilmente, avrebbe potuto raccontare la sua storia, chiedere aiuto. Ma quello che hanno sempre cercato di ribadire i familiari del giovane, è che Daniele, non è pericoloso. Tante quindi in questi anni le segnalazioni di chi si era avvicinato a un uomo simile a Daniele Potenzoni. Nulla di concreto però. Poche ore fa, ecco invece, questo video.

Il commento della famiglia di Daniele Potenzoni

Una donna dunque, ha trovato il video in questione su instagram, lo ha scaricato e lo ha poi pubblicato sulla pagina social dedicata da 8 anni alle ricerche di Daniele Potenzoni. Il video in questione, come si può leggere anche nei commenti sui social, ha colpito molto i genitori e i fratelli, Luca e Marco,.

L’uomo che si vede nel video infatti, a detta dei famigliari di Daniele Potenzoni, ha “una somiglianza impressionante” con il loro congiunto.

Daniele Potenzoni scomparso nel 2015

Il Corriere della sera ha raccolto questa ennesima segnalazione. Si legge sul sito:

Ci sono due uomini e un cane, nella radura di un bosco. La persona non inquadrata in volto dice: «Arnold Schwarzenegger nel film Terminator». A terra, seduto, c’è l’uomo che potrebbe essere lo scomparso. « Sembra proprio lui, anzi, per noi fino a prova contraria è lui! – esclama Francesco Potenzoni, il padre, dalla casa di famiglia a Pantigliate – Ci auguriamo che qualcuno ci chiami e che vengano fatte tutte le verifiche. Si sentono frasi che potrebbero essere in russo, o in una lingua simile, e un’idea ce la siamo fatta…» Quale? «Il nostro Daniele potrebbe essere finito nelle grinfie di zingari romeni o di altra nazionalità che se lo portano in giro per il mondo, sfruttando la sua fragilità, usandolo per chiedere elemosina in qualche spettacolino di strada o circense»

Daniele Potenzoni sarebbe quindi usato in un circo e per questo avrebbe potuto vivere per 8 anni da solo senza nessun altro aiuto? Il padre di Daniele Potenzoni ha fatto sapere che il legale ha suggerito di aspettare per fare delle verifiche e poi una eventuale denuncia alla polizia postale per cercare l’origine di questo video e scoprire chi lo ha girato. Perchè purtroppo non si capisce neppure il posto in cui Daniele Potenzoni, sempre che sia lui, possa trovarsi.

Raggiunto dal Corriere della sera il fratello di Daniele Potenzoni ha commentato:

Sono 8 anni che riceviamo segnalazioni, ma questa le supera tutte: sono rimasto sconvolto. L’uomo del video è una goccia d’acqua: nei lineamenti, nella postura, nel modo in cui si muove. Aspetto, fiducioso come non mai

Non possiamo che augurarci che davvero questa segnalazione possa portare al lieto fine che la famiglia di Daniele aspetta da troppi anni.

