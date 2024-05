Home » Persone Scomparse » Denise Pipitone e una foto che riaccende le speranze di Piera Maggio Persone Scomparse Denise Pipitone e una foto che riaccende le speranze di Piera Maggio Redazione UltimeNotizieFlash Piera Maggio torna in tv e dallo studio di Domenica In rivela di una segnalazione su Denise Pipitone che le dà qualche speranza

Nella puntata dedicata alla festa della mamma di Domenica In del 12 maggio, tra gli ospiti di Mara Venier c’è stata anche Piera Maggio, come come sempre, continua la sua battaglia nella ricerca di sua figlia. Non ha mai perso la speranza e sa che andrà per sempre avanti, nel tentativo di scoprire che cosa è successo a sua figlia quel maledetto primo settembre del 2004. E anche se sono passati 20 anni, ci sono stati processi per tre gradi di giudizio e non si è arrivati a nessuna soluzione, Piera non si arrende. Nello studio di Rai 1 ha rivelato che in questi mesi la famiglia si sta concentrando su una segnalazione in particolare, dopo che è arrivata una foto di una ragazza che somiglia davvero tanto a quella che oggi potrebbe essere Denise ( la Pipitone dovrebbe avere circa 24 anni).

Piera Maggio e le nuove segnalazioni sul caso Denise Pipitone

Piera Maggio ha spiegato di aver ricevuto una foto di una ragazza che potrebbe essere Denise. “C’è una ragazza, una minore, straordinariamente somigliante a mia figlia. Quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno quando è stata scattata e chi erano quelle persone. Non mi innamoro di un’immagine perché la ritengo assolutamente, con alta probabilità, di mia figlia – ha quindi aggiunto la donna –, ma ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte”.

Poi prima di lasciare lo studio di Domenica IN, una riflessione sulla sua vita. Rispondendo a Mara Venier ha detto: “Chi è Piera Maggio? Una persona che vive spesso in solitudine – ha sottolineato la mamma di Denise -. Mi hanno distrutta. Quando hai delle cicatrici dentro anche se possono guarire ci sono dei traumi che non si possono superare. Ho un immenso amore per la mia nipotina però sono sempre quella persona che cerca di sopperire le mie emozioni. Forse non dimostro il vero amore ma è difficile“.

Piera Maggio e suo marito Piero, il papà di Denise Pipitone continueranno a lottare per arrivare un giorno alla verità.