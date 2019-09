Governo Conte Bis presentata la nuova squadra: la lista completa dei ministri

Inizia il lavoro della nuova squadra di Governo. Questo pomeriggio Giuseppe Conte ha presentato all’Italia la squadra del Governo che andrà a guidare il nostro paese nei prossimi mesi ( e si spera per tutta la legislatura). I nomi dei ministri sono quelli che erano circolati nelle ultime ore, fatta qualche eccezione. Un governo che, come è facilmente intuibile, porta la firma del Movimento 5 stelle e del PD. Conte, in attesa del giuramento e della fiducia che arriveranno nelle prossime ore, ha augurato a questa squadra di Governo, di poter lavorare in modo sereno e duraturo. Lo stesso ha fatto anche il presidente Mattarella che ha salutato, in sala stampa, tutti i giornalisti che in questi giorni hanno lavorato senza sosta per informare gli italiani.

Il giuramento della nuova squadra di governo sarà domani alle 10.

Vediamo la lista completa della nuova squadra di Governo guidata da Giuseppe Conte che riveste il ruolo di Presidente del Consiglio.

CONTE BIS: PRESENTATA LA SQUADRA DI GOVERNO, ECCO LA LISTA DEI MINISTRI

Pochi minuti dopo le 15 il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha presentato la lista dei ministri; per quanto riguarda i ruoli più importanti: Luigi Di Maio è ministro degli Esteri, Roberto Gualtieri dell’Economia, Alfonso Bonafede confermato alla Giustizia, mentre Stefano Patuanelli è allo Sviluppo economico. Riccardo Fraccaro è il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

La lista completa:

Luciana Lamorgese all’Interno, Roberto Gualtieri all’Economia, Stefano Patuanelli allo Sviluppo economico, Roberto Speranza alla Salute, Paola De Micheli alle Infrastrutture, Lorenzo Guerini alla Difesa, Luigi Di Maio agli Esteri, Alfonso Bonafede alla Giustizia, Vincenzo Spadafora ai Giovani e allo sport, Federico D’Incà ai Rapporti ccn il Parlamento, Dario Franceschini alla Cultura, Enzo Amendola agli Affari europei, Nunzia Catalfo al Lavoro, Sergio Costa all’Ambiente, Elena Bonetti alle Pari opportunità, Giuseppe Provenzano al Sud, Paola Pisano all’Innovazione tecnologica. All’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che era viceministro sempre all’Istruzione nel governo gialloverde . Francesco Boccia agli Affari regionali. Alle Politiche agricole la renziana Teresa Bellanova .